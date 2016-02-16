Доктор Естественное Питание: почему Поль Брэгг все-таки умер

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Говорят, что путь просветления — это путь от самых низких энергий к самым высоким. Низкие энергии традиционно связывают со всем материальным, а высокие — с духовным. Избавляешься от материального — повышаешь духовность. Все очень просто. Еда — это очень материально, а в беседах о поиске высшего смысла вопрос о питании, пожалуй, самый модный.

Сейчас есть много разных способов жить правильно: вы можете стать вегетарианцем и не есть мясо, к примеру, или не есть ничего вареного — так делают сыроеды. Можете и вовсе перейти на питание солнечной энергией, ведь вы сами свет, сила, энергия. Так говорят праноеды (праной называют энергию, пронизывающую все живое).

Джерико Санфаер, адепт праноедения

Праноеды считают, что есть — это противоестественно. Они организуют свои сообщества, проводят конгрессы, в общем, течение стремительно набирает обороты.

В самых потаенных уголках Земли встречаются удивительные люди, почти отказавшиеся от еды и ставшие действительно похожими на маленьких прекрасных богов. Например, в Непале живут садху — это мужчины, добровольно отказавшиеся от всего материального, они молятся, курят траву и познают бога.

Говорят, они почти не едят и разукрашивают свое тело (белый цвет, цвет духовного просветления и чистоты, — их самый любимый). Местные власти смотрят сквозь пальцы на травокурение: их не трогают, они осознанные.

Садхи

В общем, все достаточно прозрачно. Отказываешься от еды — становишься лучше. Наверное, это работает, если к делу подойти с умом. То есть отказ от пищи — это, скорее, следствие сильно возросшей духовности, а не наоборот.

Отчаянно хочется верить, что все проблемы (и внешние, и внутренние) решатся, стоит только отказаться от тяжелой грубой пищи. Самому стать легким. Не есть убитое животное, не прикасаться к этому злу, не носить зло внутри себя — и будешь счастливым. Просто отказаться от всего плохого, и останется только хорошее. Выглядит как простой рецепт долгой и счастливой жизни. И в мире всегда найдется достаточно большое количество людей, которые захотят этот рецепт продать. Одним из таких людей был легендарный Поль Брэгг.

Поль Брэгг

Поль Чаппиус Брэгг — известный американский натуропат, пропагандист здорового образа жизни, автор известной книги «Чудо голодания», важная фигура на рынке здорового питания прошлого века. Оздоровившись сам, Брэгг принялся за оказание просветительских услуг в области здоровья. Он открыл собственный центр, который так и назывался — Центр здоровья Брэгга. Проводил лекции на тему здоровья, писал книги. Сам Брэгг был сыроедом, мяса почти не ел, активно занимался спортом и интеллектуальной деятельностью. Именно его деятельность послужила толчком для многих людей в XX веке, желающих жить по-новому, жить долго, иметь сильное тело и свежую голову.

Брэгг ругал соль, сахар, консерванты, алкоголь и многое другое. Очень интересно он сформулировал основные принципы здоровой жизни в виде девяти докторов. Вот эти доктора: Доктор Солнечный Свет, Доктор Свежий Воздух, Доктор Чистая Вода, Доктор Здоровое Естественное Питание, Доктор Голодание, Доктор Физическая Активность, Доктор Отдых, Доктор Осанка и Доктор Разум.

Очевидно, что, соблюдая советы этих девяти естественных докторов, мы можем быть всегда здоровыми, подольше оставаться молодыми и сильными. Тело стареет от неправильной еды, считал Брэгг. Также он утверждал, что при здоровом и естественном питании человек должен жить минимум до 120 лет. Долголетие вообще является заветной целью для большинства адекватных людей, поэтому учение Брэгга нашло отклик у многих. Очевидно, что предводитель долгожителей сам должен был жить очень, очень долго.

Согласно легенде, Брэгг умер в результате несчастного случая: накрыла волна, когда он катался на доске. Но на самом деле Брэгг скончался в больнице от сердечного приступа. Кстати, Брэгг соврал еще и насчет своей даты рождения: заявлял, что родился в 1881 году, а в документах значился 1895 год. Несомненно, можно выглядеть значительно моложе, если накинуть себе полтора десятка несуществующих лет.

Все эти щекотливые подробности биографии великого оздоровителя давно известны, интересно не это. Интересно другое: зачем было Брэггу выдумывать, а его последователям маскировать причину смерти учителя? Люди верят в сказку, хотят идеального результата. Идеальным результатом Брэгга была бы долгая счастливая жизнь, оборвавшаяся случайно. Не в результате болезни (отчего может болеть человек, обучающий других принципам здоровой жизни), а в результате несчастного случая. Чтобы можно было с уверенностью заявить: он прожил бы до запланированных 120 лет, если бы не эта чертова волна!

Очарование науки о здоровье и осознанной жизни потухает, когда открываются такие подробности. Обещали, что при четком выполнении правил результат будет ошеломляющим. Но сколько людей, например, испортили себе это самое вожделенное здоровье в процессе неудачного перехода на вегетарианство и сыроедение?

Обратная сторона популярных методик питания и оздоровления часто остается неосвещенной. Нет, в интернете много рассуждают о том, что вот при верном подходе никаких проблем не будет, что нужна большая сила воли. Однако создается ощущение, что истинные потребности тела просто не берутся в расчет. Телом будто бы даже пренебрегают, обвиняя его в неправильных влечениях и потребностях. Наслаждение вкусной пищей становится таким вот врагом осознанности.

Принадлежность к одной из групп, питающихся правильно, как бы делает людей особенными в их собственном представлении. Они, несомненно, лучше, чище, добрее, счастливее остальных. Такое встречается не всегда, но довольно часто. Между тем давно известно, что истина находится где-то посередине. У человека есть и тело, и душа. Но это если говорить совсем просто. И очевидно, что баланс в том, чтобы в заботах о теле не пренебрегать душой.

А вот в Индии, например, распространено древнее учение о здоровье — Аюрведа. Аюрведа говорит о том, что все мы состоим из трех типов энергии — они называются дошами. Весь мир состоит из трех дош. Словно бы держится на трех китах. Три компонента — это всегда устойчиво. Попробуй убрать хоть один, и структура развалится. Аюрведа говорит также о том, что каждый человек индивидуален, его питание индивидуально. Ничего не отрицая, аюрведа мягко регулирует, призывая к балансу трех дош как на физическом, так и на ментальном, духовном уровне.

Очевидно, что есть что-то несравнимо большее, чем рекламируемая осознанность. Такая осознанность, которая заключена где-то глубоко внутри, которая никогда не позволит себя обмануть. Которая сама плавно решит, что ей сейчас есть, чего не есть, во что верить, а во что нет. У одного йога спросили, в чем секрет его долголетия. Он ответил просто: когда я хочу спать, я сплю, когда я хочу есть, я ем. Вот это звучит очень, очень осознанно.