Десятка самых опасных приемов черной риторики

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Вам встречались острые на язык люди, с легкостью оставляющие собеседника в дураках? Чтобы добиться своей цели, они не соблюдают никаких норм приличия, и их словесные атаки практически невозможно отразить. Но с этим можно бороться!

Большинству людей прививали с детства определенные правила, из-за которых им бывает трудно противостоять мастерам черной риторики: «не перебивай», «не повышай голос», «не обижай людей». В то время как их собеседник ведет диалог более чем агрессивно. Поэтому любой человек должен уметь распознавать, когда им манипулируют, и уметь ответить на такие нападки.

Еще давным-давно люди выделили в отдельную категорию «нечестные» приемы риторики: умышленное нарушение правил логики, подводящее публику к ложным выводам. Утаивание одних фактов и выпячивание других, намеренная ложь для представления информации в выгодном для себя свете — все это называлось софизмом. Пример софизма: «Все глупые люди счастливы. Ты счастлив, значит, — дурак».

Сегодня больше в моде термин «черная риторика». Эта «наука» очень тесно переплетена с НЛП. Политики, продажники, юристы и бизнесмены стремятся овладеть приемами черной риторики, чтобы манипулировать оппонентом, выигрывая конкурентное преимущество или навязывая свое мнение.

Особенность всех манипулятивных речевых техник в том, что говорящий не сообщает прямо свою истинную цель. Вы либо «сами» приходите к выводу, который нужен вашему собеседнику, либо будете огорошены неожиданным выводом в конце его тирады, когда он ловко сплетет немыслимую логическую цепь: «Мне нравятся красивые женщины. Они украшение нашей жизни. Однако так думаю не один я. Если красивых женщин будет слишком много, мужчины будут постоянно вести за них войны. Нужно одеть на всех паранджу».

Будьте бдительны, если человек использует в речи эти приемы — это черная риторика.

1. Обвинения

Прямые нападки ставят жертву в тупик. Что теперь ни говори, в глазах публики это просто оправдания.

Пример: «Все знают, что эти аудиторы вымогают деньги, а разбираются в вопросе хуже наших бухгалтеров».

Лекарство. Выслушайте речь до конца. Либо согласитесь с обвинениями, если это правда, и когда агрессор, довольный, расслабится, приведите довод, который изменит картину в корне: «Все верно, я тоже считаю, что аудиторы в основном даром едят свой хлеб. Однако мы, как вы знаете, в этом деле лучшие! Экономя сейчас на проверке, вы рискуете затем поплатиться огромными штрафами». Если обвинение вопиюще ложное, лучше сказать: «Я не удостою беспочвенные обвинения своим вниманием. Все знают меня как отличного специалиста, если вы не готовы к сотрудничеству в данный момент, вы можете связаться со мной, когда ваша компания дозреет. В данный момент у меня и так очень много дел».

2. Повторение одной и той же мысли под разными соусами

Помните, человеческий мозг устроен так: чем чаще он слышит одну и ту же мысль, тем более привлекательной и внушающей доверие она кажется.

Пример: «Ваш сайт без SEO-оптимизации никогда не найдут поисковые роботы. Все знают, почему грамотное SEO так важно для любого сайта. Руководитель компании должен понимать, что его сайту не обойтись без хорошего SEO».

Лекарство. Подвергайте сомнению идеи, которые вдалбливаются вам без веской аргументации.

3. Разделение всего на плохое и хорошее, черное и белое

Категоричность высказывания помогает политикам заручиться поддержкой миллионов, не давая слушателям возможности задуматься о других сторонах вопроса.

Пример: «Все эти IT-компании только и хотят продать фирме свое никому не нужное ПО. Бездельники, которые сначала изобретают что-то, затем придумывают, зачем это нужно. Мы 20 лет вели все записи на бумаге, и наш завод — один из первых в Екатеринбурге!»

Лекарство. Точно так же можно сказать что-то вроде: «Я прожил 40 лет, и я еще столько же проживу». Главное, не потерять самообладание, а разложить все по полочкам, показать, что времена меняются. И если завод не будет считаться с современными требованиями, скоро он потеряет свое лидирующее положение, ведь все его конкуренты уже автоматизировали эти процессы и набирают обороты.

4. Стирание границ между правдой и ложью

Намеренное замалчивание некоторых фактов или притягивание их за уши, вплетение лживых заявлений в реальные — это и позволяет вывести ложное умозаключение.

Пример: «Все мы знаем, что у нас в офисе завелся вор [правда]. Постоянно на работе задерживается всего 3 сотрудника [ложь, каждый день кто-то остается после работы]. Все они порядочные люди [правда]. Но я знаю, что женщины чаще совершают мелкие кражи [ложь, статистика вымышленная]. И именно Иванова недавно разбила дорогущую машину соседа [правда]».

Лекарство. Следите за такой речью бдительно, не позволяйте брать факты с потолка.

5. Высказывание мысли от чужого лица

Пример: «Вот если бы я был невоспитанным человеком, я бы сказал, что вы необразованный ламер!»

Лекарство: «Если бы это было правдой, я бы обиделся. Хватит шутить, вернемся к работе».

6. Извинение, идущее перед фразой, которая наверняка заденет собеседника

Внешне манипулятором соблюдаются приличия, поэтому на такое сложно возразить.

Пример: «Я, конечно, прошу прощения, но это абсолютный бред!»

Лекарство. Можно в ответ огорошить их: «Не нужно извиняться!» Пока они думают, к чему это вы, выскажите здравые аргументы в свою пользу.

7. «Умный» вопрос, на который оратор прекрасно знает ответ

Пример: «Почему вас уволили с прошлой работы?» Если человек совершил серьезный проступок, о котором известно широкой общественности.

Лекарство. Делайте то, чего от вас не ожидают. Признайте свою вину, согласитесь, но затем дайте понять, что теперь дела обстоят совершенно иначе.

8. Вопрос-альтернатива: ограниченный выбор из двух вариантов, каждый из которых выставляет оппонента в невыгодном свете

Пример: «Вы недостаточно компетентны, чтобы ответить по данной теме или просто игнорируете наши вопросы?»

Лекарство. Отвечайте на такие вопросы просто и по делу, с долей юмора. Если собеседник продолжает вести себя некорректно, используйте против него его же приемы.

9. Вопросы-мостики: выдвигает негативное утверждение и сразу за ним задает вопрос

Такой прием вводит собеседника в полную растерянность. Начиная отвечать на вопрос, он невольно оставляет без внимания первое утверждения и, не опровергая его, попадает в глупое положение.

Пример: «Вы еще ни разу не пришли на работу вовремя. И вы ведь еще не подготовили годовой отчет?»

Лекарство. Обязательно отлавливайте такие нападки и отвечайте сначала на первую часть фразы и только затем на вопрос. «Прошу прощения за сегодняшнее опоздание, я заранее отпросилась у Сергея Ивановича. Мою прилежную посещаемость можно посмотреть на посту охраны, у нас есть система электронных пропусков. Квартальный отчет будет готов сегодня в два часа».

10. Грубая наглядность или введение эпитетов, подчеркивающих недостатки внешности оппонента

Пример: «Эти девицы в юбчонках чуть длиннее пояса будут учить меня продавать!»

Лекарство. Не поддавайтесь на провокацию, не злитесь. Как только вы начнете вести себя несдержанно, ваш противник воспользуется этим. Обратите все в шутку, парировав к некорректному замечанию, и выскажите свою точку зрения ясно и обосновано: «Нам приятно, что коллега по достоинству оценил нашу женскую привлекательность. Однако мы сейчас говорим о бизнесе, и именно наша группа предложила наиболее эффективный метод работы с клиентом, который повысил прибыль фирмы на 10%».

И еще несколько важных советов