Быть ради, а не для — «Дом на дереве»

места

Место для разговоров и творческих посиделок, где любят устраивать киносеансы, беседы за чаем, концерты и бесконечное множество других мероприятий. Все это — «Дом на дереве».

Стихи в кармане

Началось все со Слова. Точнее, с множества Слов. Идет человек, предположим, по парку. Гуляет, природой любуется. Садится на лавочку и замечает, что рядом лежит что-то. На солнце блестит. Любопытство пересиливает и вот, когда в руках у него оказывается заламинированный листок со стихотворением Ходасевича или, например, Пушкина (или еще какого-нибудь замечательного автора), можно сказать, что миссия выполнена!

Иван Митин начал заниматься таким интересным делом, чтобы не только просвещать людей, но и следить за их реакцией, когда они находят стихи в самых необычных местах. Он и его друзья собирались в различных кафешках и других заведениях вместе с ламинатором и занимались подготовкой стихов к их путешествию по городу. Однако когда «Ваню и Ко» стали выпроваживать из кафе, мотивируя это тем, что тут просто так сидеть нельзя, надо бы заказать что-то, у Вани и его друзей появилась идея о Месте, где каждый сможет участвовать во внутренней жизни пространства, творить, создавать, делать все, что только можно, и без всяких объяснений и косых взглядов со стороны официантов. Так появился Дом. Хотя, точнее, это небольшая мансарда, которая спряталась от суеты и шума на Покровке в тихом переулке. Сперва в доме собирались лишь создатели «Стихов в кармане», однако вскоре его двери открылись и для остальных хороших людей.

«Циферблат»

Постепенно, в «Дом на дереве» стало приходить все больше и больше людей. Каждый мог заниматься там своими делами: играть на пианино, беседовать с друзьями, попивая чай, читать или писать книгу, устраивать литературные и поэтические вечера… Скоро всем желающим там стало тесновато и создатели «Дома» поняли, что необходимо расширяться. Так появился «Циферблат» на Покровке. Создан он был, чтобы воплотить в жизнь еще больше безумных и оригинальных идей, собрать под своей крышей огромнейшее количество добрых, интересных и творческих людей, в общем, делать все, что можно делать в «Доме», но больше!

История неизвестного человека

Это рассказ об одном вечере из жизни славного товарища, который как-то раз решил зайти в «Дом на дереве».

Удивительное место. Вот переулок, лестница и чуть потертая дверь. Выглядит все, несмотря на внешнюю простоту, очень уютно, действительно по-домашнему. Открывается дверь, а за ней, словно звезды на небе, встречают вновь прибывшего приветственные улыбки других гостей. Настолько обезоруживающая обстановка здесь витает в воздухе, что социопаты и затворники потеряют дар речи. Еще до того как за спиной закрывается дверь, в глаза бросается сразу все, что есть внутри этого небольшого пространства.

Вот гитары у дальней стены, старый телевизор и приставка «Денди», контрабас, шкаф с книгами, кофемашина, диваны, кресла, стулья, полки с чаем и маленькими фигурками.…Сколько же всего здесь! Слышатся разговоры, смех, обстановка вокруг такая, что остается лишь присесть на край какого-нибудь стула и пораженно наблюдать за людьми. Видеть чудо живого общения — бесценно. Сами собой завязываются знакомства, беседы, а ликвидация безграмотности проходит очень плавно, незаметно.

Вот, например, рассказывают о том, сколько тут, в «Доме», всего происходит. Музыкальные джемы, квартирники, вечеринки, литературные вечера, собрания научного клуба, показывают кино, устраивают концерты, театр и еще много-много всего остального. Краем уха воспринимается другой поток информации. Здесь утаскивают в океан воспоминаний, где рассказывают о том, как был создан «Научный клуб».

А создан он был самими посетителями. Это очередная прелесть «Дома». Здесь каждый может предлагать что-то необыкновенное, находить единомышленников и воплощать идеи в жизнь. Как-то раз, в «Дом» пришли ребята из технического вуза, сели за стол и завели разговор на научную тему. Со временем, их оживленные дискуссии привлекли внимание многих гостей «Дома» и было принято решение немного изменить формат.

Вскоре, для всех желающих, была проведена интереснейшая лекция, где обсуждались крайне важные и сложные темы на доступном уровне. Постепенно, такие выступления стали набирать все большую популярность и превратились в важную часть жизни гостей «Дома». Только успевай удивляться!

Не успеваешь дослушать до конца историю о «Научном клубе», а внимание перескакивает, унося за собой, на нового рассказчика, который с увлечением говорит об интерьере «Дома». «Ваня Митин творит чудеса», — так можно сказать обо всем, что здесь есть. Мебель для этого места старались доставать не модную, не современную (хотя такая тут, конечно же, есть), а любопытную, с историей. Все вещи, что здесь есть, могут о себе что-то рассказать. Музыкальные инструменты, диваны, шкаф, столы, книги — у них всех есть голос. Надо лишь задать вопрос и прислушаться.

Чтобы прийти в себя после такого количества информации, стоит, пожалуй, выпить кофе. Для этого здесь есть все условия. Если уж так вышло, что кофе самостоятельно в кофе-машине готовить не довелось, милые люди поблизости тут же окажутся рядом, чтобы предложить свою помощь. И это великолепно!

Аромат свежеприготовленного кофе наполняет пространство вокруг. Предупреждение: если блаженно растянуться в кресле, попивая бодрящий напиток, можно вообще забыть, что существует время. Только-только все тело погружается в сладкий анабиоз, как в сознание врывается очередной рассказ. И эта история подается так интересно, что кружка ставится на стол, а рот не закрывается, задавая вопросы рассказчику.

Главное, чтобы люди развивались. Чтобы узнавали новое, стремились к чему-то высокому, интересному, полезному! Здесь все делается ради этого. А не для каких-то левых и непонятных целей.

На часах уже 21:30. Пора двигаться ближе к метро, которое повезет без остановок в далекие края, из которых пришлось выбираться, чтобы увидеть волшебный «Дом на дереве». На выходе висит табличка, которая призывает оставить в специальном чемодане немного денег. Просят не просто так. Ведь это место не кафе, а Дом, который арендуют все, кто сюда приходят. Последний взгляд на Дом за сегодняшний вечер. Горит в окнах свет, где-то лает собака, нарушая тишину маленького дворика. Уходя, чувствуется, что от сердца отрывают что-то родное. Холодный ветер режет лицо, пока двигаешься через арку, а на выходе — шум города, такого чужого и бездушного, в сравнении с тем местом, откуда пришлось уйти.

Завершение

Как-то так вышло, что рассказывать об этом месте крайне сложно. Гораздо легче — прийти в это место и увидеть все своими глазами. Только надо быть готовым к потрясающему приему, улыбкам, творческой и душевной атмосфере. С непривычки можно и опешить от такого. Но затем чувствуется, что оказался… правильно, дома.

Описание: Спектакль независимого театра-студии «ЗнакЪ« в «Доме на дереве».