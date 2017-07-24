В отражении неотразимое

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Вопросами теории познания занимаются преимущественно ученые люди и только в своё рабочее время, однако их научные результаты имеют огромное жизнепрактическое значение и касаются каждого из нас.

В самом деле, знание того, «что» представляет собой окружающий мир предполагает соответствующее этому знанию представление о том «как» в этом мире действовать. А это крайне принципиальный вопрос. Поскольку тот или иной характер деятельности человека формирует и самого человека. Современные люди только потому и отличаются от античных, средневековых, а уж тем более первобытных людей, что знают об окружающей действительности другое и этим знанием пользуются.

Наши современники отличаются от своих предков в первую очередь деятельностью высокой степени интенсивности. Но основные черты того гипердинамичного мира, в котором они живут, сложились еще в эпоху Нового времени. Уже тогда было осознанно, что первым условием успешной деятельности большого количества людей является её скоординированность. Но для реализации этого условия необходимо было подвести под общий знаменатель всё то бесчисленное многообразие ситуаций, в которых оказывается человек в своей повседневной деятельности.

Очень сложная задача. Однако современный мир существует только благодаря тому, что она была успешно решена в эпоху Нового времени.

Сегодня все мы знаем, что возникшее четыре века назад математическое естествознание открыло для человека новые возможности покорения природы. И никто из нас, конечно же, не сомневается, что законы математики справедливы везде и всегда, что по причине своей универсальности они могут стать тем «общим знаменателем», который унифицирует неподдающееся учету многообразие обстоятельств человеческой деятельности и делает её легко обозримой.

Эта цель настолько вдохновляла ученый мир на заре Нового времени, что на пути её достижения ученые люди закрывали глаза на самые очевидные обстоятельства. И неспроста. В теории познания того времени считалось, что органы чувств обманывают нас, а только разум способен находить достоверные истины.

К примеру, истина, что «2×2=4» или тем более «1+1=2» считается истиной абсолютной и непререкаемой. Не беда, что она только в редких случаях реализуется в опыте. Например, у нас есть два стакана воды. Но можем ли мы сказать, что соединяя их по образу математического действия сложения «1+1» (то есть сливая находящуюся в них жидкость вместе), мы получим в сумме «2». Нет. Мы получим снова «1». Следовательно, законы математики нарушаются. А если мы подсадим в клетку с одним животным второго, сколько животных мы получим в итоге? Ответ на этот с виду простой вопрос на самом деле зависит от многих второстепенных обстоятельств. Если один из зверей хищный, он может съесть другого. А если один из них самка, а другой самец, то у них может появиться потомство. В конце концов при прошествии некоторого времени один или оба зверя могут и вовсе умереть. Как видно, реальный жизненный опыт допускает совершенно неприемлемый для математики исход сложения двух единиц, а именно «1+1=0».

Но кто будет заниматься учетом всех этих второстепенных обстоятельств? Ведь если серьезно заниматься этим вопросом, то на то, чтобы действовать не останется уже ни времени, ни сил, ни свободных людей. Поэтому ученые Нового времени предприняли один очень хитроумный ход, который предварялся коварным вопросом «насколько мир, отраженный в сознании, соответствует реально существующему миру?»

Теория отражения с давних пор считается общепризнанным объяснением способности человека познавать окружающий мир. Но постигая все тонкости отражающей способности своего сознания, человек со временем научился исправлять и дополнять её недостатки. Так было замечено, что непосредственно воспринимаемый (т. е. отраженный в сознании) мир не соответствует тому миру, который существует на самом деле. Органы чувств доставляют нам искаженное представление о действительности. Зрение свидетельствует, что Солнце небольших размеров, тогда как на самом деле его размеры во много раз превосходят размеры Земли. Открытия Галилея относительно факта вращения Земли вокруг Солнца окончательно подорвали позиции наивного реализма. Человек стал больше полагаться на коллективный обезличенный опыт научного сообщества, где всё измерено и взвешено на точных приборах, чем на личный опыт своего жизненного мира.

С одной стороны, это во многом облегчило жизнь людей и избавило их от лишних мыслей и вопросов. Теперь они могут всецело посвятить себя одному лишь действию. Они знают, что есть ученые люди, что они больше понимают и вместо них найдут ответы на все те вопросы, которые возникают или могут возникнуть у человека в процессе взаимодействия с окружающим миром. В силу такого разделения труда, лишние вопросу всё меньше стали тревожить рядовых людей, которые итак знают, что всё равно не найдут на них адекватных ответов.

Как говорил Аристотель, удивление рождает философию. Но удивление всё-таки субъективное чувство. Однако именно благодаря ему Аристотель стал создателем античной физики. Именно способность испытывать удивление от соприкосновения с миром в своем личном опыте позволила Аристотелю смело высказать свои соображения о мире. И несмотря на то что эти мысли шли в разрез с уже признанными идеями его учителя Платона, аристотелизм получил не меньшую популярность и не утратил своего значения и по сегодняшний день. Как видно, античность ещё оставляла за личным человеческим опытом право быть истиной о мире.

Однако в современных условиях для человека уже просто не реально удивляться по каждому поводу и доискиваться до сути удивившего явления. Ни нас, ни тем более наших детей уже просто не интересует, как устроен компьютер или мобильный телефон. Для нас главное, чтобы всё это действовало. А действие приносит не удивление, а пользу. Удивляться ещё могли бы программисты и разработчики новых моделей цифровой техники. Но их уже вряд ли чем-нибудь удивишь.

Мы живем в очень сложном мире, пережившем несколько научных революций. И в то же время, для большинства людей это мир, в котором всё известно… или станет известно узкому кругу специалистов, которые, конечно же, расскажут всем остальным обо всем, что узнают. А нам остается только спокойно ждать очередного научного открытия. Хотя мы сами не сможем его ни подтвердить, ни опровергнуть, а сможем только покорно принять. С одной стороны, такое «разделение труда» приносит много удобств. Но с другой стороны, оно влечет за собой не меньше проблем. Ведь жизненный мир человека оказывается обкраденным со стороны авторитарного научного мировоззрения. Оно предписывает каждому цивилизованному человеку готовый образ реальности с уже известными ответами на все вопросы, которые могли бы удивить своим возникновением пытливый разум наблюдателя. Но этого, увы, не происходит. И как следствие, разум человека – это высшее достижение эволюции – вступает на пути регресса. В повседневной жизни современным людям катастрофически не хватает пищи для ума, которую древним в изобилии преподносил каждодневный опыт общения с миром.

Такая тенденция незамедлительно вызвала ответную реакцию. Возникло влиятельное направление антисциентизма, критикующее разрушительное действие сциентических стереотипов на человеческое сознание. В рамках этого направления отстаивается равноправность других форм отношения к миру, существующих на ряду с научным.

Здесь реабилитируется значимость философского и религиозного мировоззрения, нравственного, художественного и обыденного опыта, которые не стоит считать слабыми или превращенными формами отражения мира. В экзистенциалистско-персоналистическом смысле они намного сильнее научного подхода к реальности и способны дать человеку намного больше, чем он. А главное, они дают человеку свободу. И нетрудно убедиться, что это так.

В современном мире есть как научные лаборатории, так и картинные галереи. Что мы увидим, если посетим научную лабораторию экспериментальной физики?

Ничего, кроме щелчков, вспышек и прочих мало о чем говорящих сигналов непонятных приборов. И хотя сотрудники данной лаборатории умеют придавать всем этим сигналам глубокий смысл, но уже их коллеги из соседнего научного подразделения могут растеряться в их рабочей обстановке не меньше нас с вами. Настолько сложен современный процесс познания реальности. А главное, то, что может называться физикой завтра, должно непременно возникнуть на основе тех приборов и устройств, которые используются физиками сегодня. Таким образом, нашему естественно-научному представлению о мире уже никуда не вырваться из тех условий, в которые оно однажды было загнанно.

Совсем другое мы встречаем переступая порог картинной галереи. Мы видим, что многовековые каноны и традиции изобразительного искусства не помешали Казимиру Малевичу нарисовать свой черный квадрат, провозгласив его новым, но совершенно законным выражением художественного восприятия мира. Сам автор сопроводил свое творение такими словами.

Я преобразился в нуль форм, и вышел за нуль к беспредметному творчеству. Черное – отсутствие цвета, а белое – слияние всех цветов.

При этом каждый человек, созерцая это произведение, может испытать, соответствует ли оно заявленному определению и составить свое собственное мнение по данному вопросу.

Поэтому, несмотря на то что художественный опыт уникален, а художественное произведение обязано своим возникновением таланту своего создателя, в целом изобразительное искусство намного демократичнее науки.

Прежде чем творение художника предстанет перед широкой публикой, талант его создателя должен быть признан в узком кругу художественных экспертов и лиц, искушенных в восприятии прекрасного. После этого художественное произведение получает известность и начинает привлекать к себе внимание со стороны широкой масс. Их интерес обусловлен тем, что отраженный в художественном творении образ мира, является произведением отражающей способности сознания талантливого человека, одаренного свыше. Все остальные люди неспособны своими глазами увидеть мир таким, каким его видит великий художник. Но с помощью его полотен они могут посмотреть на мир его глазами.

Его видение мира очень ценно. Оно дает людям что-то важное. Оно помогает им открывать в мире новое и удивляться ему. Ведь если наше собственное зрительное восприятие обманчиво и превратно, а выверенное научное безжизненно, то проверенное на личном опыте многих поколений изобразительное искусство великих творцов можно смело признать адекватным отражением реальности. Но только не реальности самой по себе, а реальности преображенной нашим присутствием в мире и нашим отношением к нему.

Каждая эпоха в художественном творчестве своих гениев запечатлевает свою духовность. Мы дорожим произведениями высокой классики, так как они свидетельствуют о внутреннем богатстве минувших поколений. Но мы не менее дорожим и современным художественным творчеством. Ведь оно переводит внутреннее во внешнее. И хотя характерный для него образ реальности разительно отличается от классических образцов. Но на основании этого внешнего различия мы и заключаем о произошедшем внутри нас перевороте.