Планеты в свободном доступе

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Если верить ученым, Солнечная система зародилась четыре с половиной миллиарда лет назад. Произошло это в результате большого взрыва или каким-то иным путем – на этот счет до сих пор идут жаркие споры.

Впрочем, как и дискуссии о том, когда человек стал человеком в современном понимании данного контекста. Многие называют ориентировочную дату – двести тысяч лет. И опираются на конкретные исследования и находки. Считается, например, что homo sapiens родом из Африки. Самый древний череп, который удалось обнаружить сегодня, принадлежал индивиду, жившему пятьдесят пять тысяч лет назад. А самая древняя кость, где удалось выделить ДНК, имеет возраст сорок пять тысяч лет. Естественно, с пометкой «примерно». И вот какая интересная штука получается. Несмотря на почтенные года, человек разумный начал интересоваться своей прародительницей – солнечной системой — сравнительно недавно.

Одними из первых, кто задался вопросом «а как же устроен космос», были древние греки. Философ Анаксимен, скажем, утверждал, что наша планета не падает, потому что удерживается сжатым воздухом. Другой теоретик Анаксагор считал Землю абсолютно плоской, сравнивая ее по форме с крышкой от стола. Своего рода прогресс в изучении астерии совершил, как известно, Пифагор.

Он обосновал, что мир круглый. Веский аргумент математика базировался на том, что солнце встает на востоке, а садится на западе. Таким образом, светило проделывает ежедневный оборот вокруг Земли, которая, в свой черед, является сердцем Вселенной. Той же геоцентрической модели позднее придерживался Аристотель. Только изучал он не закаты и восходы, а лунные затмения. От цепкого взгляда основоположника формальной логики не ускользнул тот факт, что при данном природном явлении тень, отбрасываемая нашей планетой, как две капли воды похожа на сферу. А теперь внимание! Первым, кто допустил, что Земля вертится вокруг Гелиоса был вовсе не Николай Коперник, а древнегреческий астроном Аристарх Самосский. И случилось это в третьем столетии до нашей эры!

Соратники, правда, к выводу своего коллеги отнеслись скептически и осмеяли ученого. Например, Архимед в своем арифметическом трактате «Псаммит» писал следующее:

По представлению некоторых астрономов, мир имеет вид шара, центр которого совпадает с центром земли, а радиус равен длине прямой, соединяющей центры земли и солнца. Но Аристарх Самосский в своих «Предложениях», написанных им против астрономов, отвергая это представление, приходит к заключению, что мир гораздо больших размеров, чем только указано. Он полагает, что неподвижные звезды и солнце не имеют своего места в пространстве, что земля движется по окружности около солнца. Но это… невозможно: так как центр шара не имеет никаких размеров, то нельзя допустить, чтобы он имел какое-то отношение к поверхности шара.

Время же Коперника придет намного позже – в шестнадцатом столетии нашего времени, когда совершится истинная научная революция. Накопленные знания и опыт наконец-то признают геоцентрическую теорию ошибочной.

Ее место займет гелиоцентрическая концепция. Как некогда Аристарх Самосский Коперник примется смело доказывать, что ядро – это вовсе не земля, а желто-красное светило. Вокруг него вращаются и остальные планеты. К тому моменту помимо Земли их было известно пять: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. В своих наблюдениях-картах польский астроном четко прорисовывает положение каждой из астерий.

Все изменится, когда Галилео Галилей превратит зрительную трубу в телескоп и направит ее в небо. Это, в частности, поможет итальянскому физику наткнуться на четыре спутника Юпитера. Потом европейские ученые примутся внимательно изучать Сатурн. Голландец Христиан Гюйгенс откроет его спутник Титан. А француз Джованни Кассини нападет на след других звездных величин Кроноса — Япета, Реи, Тефии и Дионы. Далее, как по заказу: в 1781-м представитель Великобритании Гершель официально заявит о существовании Урана. А затем в течение двух лет одним за другим обнародует данные о четырех его сотоварищах – Титании, Обероне, Энцеладе и Мимасе. Подарком на Новый год для многих исследователей Вселенной станет открытие ближайшего к Солнцу карлика Цереры. Это произойдет первого января 1801-го года в обсерватории Палермо. Автором звездной находки выступит Джузеппе Пиацци.

В письмах к своим сослуживцам он, правда, наречет объект кометой, но сразу оговорится: «…так как ее движение является медленным и довольно однородным, мне несколько раз пришло в голову, что это могло бы быть что-то лучше, чем комета». Почти через сорок лет на чертежах солнечной системы появится очередной новый элемент — Нептун. Его сначала вычислят математически, и только потом разглядят на небосводе. Ну, а Плутону в этом плане не слишком повезло. Мало того, что его открыли поздно – лишь в тридцатом году двадцатого столетия, да к тому же почетное звание планеты присвоили ненадолго. В 2006-м его перевели в разряд карликов, оставив место номер девять снова вакантным.

Космический прогресс, а также запуск межпланетных аппаратов заставили ученых мужей еще раз по-новому взглянуть на строение Вселенной. Тем более, что современные технологии позволили не только передавать фотографии, но и фиксировать скорость солнечного ветра, количество космической пыли.

Скажем, американский Пионер -10, отравленный к горизонтам Юпитера в 1962-м, уточнил его массу и измерил магнитное поле. Еще один модуль «Феникс», приземлившийся на Марсе, выискал в грунте красной астерии воду.

Казалось бы, вся получаемая информация должна незыблемо храниться в недрах лабораторий аэронавтики. Однако, недавно компания Google представила интернет-пользователям интересный проект. К уже имеющийся карте земного шара, где подробно указана каждая улица и переулок, сотрудники корпорации добавили еще одну – солнечной системы.

ССЫЛКА НА ПРОЕКТ: https://www.google.com/maps/@0,19.8926336,22963938m/data=!3m1!1e3

Графика создана настолько реально и точно, что ощущаешь себя подлинным астронавтом — первопроходцем. С левой стороны находится удобное меню, которое позволяет быстро «перескакивать» с одной планеты на другую. Каждое из космических тел подвижно.

При помощи мышки его можно крутить вправо и влево, вверх и вниз. При этом вниманию будет представлена не только темная сторона, но и та, что освещена солнцем. Если объект сделать крупнее, то на нем возникнут названия тех территорий, которые изучены на сегодняшний день.

Рядом обязательно будут границы и описание. К примеру, местность IRIS DORSA, что на Венере, растянулась в диаметре на два километра и носит имя древнегреческой богини радуги.

Исследуйте равнины Энцелада, взгляните под толстые облака Титана, чтобы воочию увидеть метановые озера, осмотрите массивный кратер Мимаса, — пишут разработчики карты в своей приветственной статье. — Специально для вас мы сложили в единое целое девятнадцать неизведанных, но прекрасных миров. Добро пожаловать в галактику, которую мы называем своим домом!

В основе астрономической сказки лежат материалы, переданные на землю автоматической межпланетной станцией Кассини.

Ее миссия началась двадцать лет назад, когда ракета-носитель с комплексом стартовала с американского мыса Канаверал. Задачей объекта тогда было исследование Сатурна. По пути к далекой цели аппарат побывал в гравитационных полях Венеры и Юпитера, проманеврировал мимо астероида Мазурского, сфотографировав его, а также сделал снимки звездного скопления Плеяд. Добравшись через три года к шестой планете, Кассини сблизился с ее спутником Фебой.

Фото, осуществленные с максимально короткого расстояния, давали точную картину поверхности. На ней ясно прослеживались кратеры, а некоторые территории были несколько светлее. Это дало возможность предположить, что на Фебе есть лед. На Сатурне комплексу посчастливилось выявить гигантский шестиугольник – вихрь, который уходит вглубь атмосферы астерии.

Перед нами стояла сложная задача – собрать все необходимые снимки, предоставленные NASA и Европейским космическим агентством в единое целое, — отмечают в Google. В этом плане неоценимую помощь нам оказал великолепный иллюстратор Бьёрн Йонссон (Björn Jónsson). Это он часами корпел над картами.

Впрочем, междупланетное путешествие должно быть настоящим, даже если оно происходит с экрана компьютера. Поэтому команда Google подготовила сюрприз для интернет сообщества и предоставила виртуальный доступ к международной космической станции.

Теперь по ней можно бродить вдоль и поперек, с утра до вечера. Стрелки направляют по отсекам, где находится необходимое оборудование – скафандры, различные провода, сенсорные датчики, средства подачи кислорода. Можно также воочию увидеть, где работают и спят космонавты. Естественно, всё с подсказками и детальным рассказом. А для тех, кто восхищен соседними галактиками и хочет подробно познакомится с небесными созвездиями, корпорация предлагает еще одно предложение – Google Sky.

ССЫЛКА НА ПРОЕКТ: https://www.google.com/sky/

В нем вся исчерпывающая информация о далеких звездах, а также изображения светил, выполненные в различных цветовых форматах – от черно-белого и инфракрасного до ультрафиолетового. То есть, если вдруг срочно нужно будет лететь на другую планету в составе экипаже или в одиночку, начальные знания давно лежат в кармане.