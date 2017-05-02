Общительные интроверты и замкнутые экстраверты

Mirror

Эти слова — интроверт и экстраверт — так часто мелькают в разного рода психологической литературе. И если в обывательском смысле интроверт — это малообщительный, угрюмый, замкнутый человек, а экстраверт — активный и жизнерадостный, то в соционике мы имеем дело с совсем другими значениями.

Юнг (а это он придумал делить людей на интровертов и экстравертов) в качестве критерия использовал ориентацию. Ориентацию на объекты или ориентацию на отношения между этими объектами. Интроверт живет так: получает информацию, а затем раскладывает ее по своим полочкам, а чтобы разложить по полочкам, требуется время. Экстраверт же ничего не раскладывает.

Экстраверту не надо устанавливать связи, он просто черпает энергию от объектов. Это могут быть люди, предметы, события — все что угодно. Интроверт же должен увязать новое, полученное — с тем, что у него уже есть внутри. Интроверт — это такое хранилище объектов, но чтобы они сохранились, ему важно рассортировать их. Например, экстраверт и интроверт гуляют в парке. Экстраверт видит все: уточек на пруду, разноцветных детей на разноцветных великах, людей, деревья. И вот это наполняет экстраверта, дает ему энергию. Он черпает энергию прямо от объектов, от самой их сути. Просто берет и все.

Кстати, интересно было бы поразмышлять вот над чем: теряют ли объекты свою энергию только потому, что какой-то экстраверт на них посмотрел? То есть если экстраверт подзарядился от объекта, объект же должен подразрядиться, так это или нет? Как вы думаете? Интроверт же тщательно отбирает, принимает только те объекты, людей, действия, звуки, запахи, которые имеют к нему отношение. Интроверт — это сам источник энергии. Он как бы самовозобновляем, поэтому интроверту важно быть внимательным со своей энергией: не тратить ее впустую.

Интроверт — дающий, экстраверт — принимающий. Тут так и просится аналогия с мужчиной и женщиной: интроверта можно сравнить с женским началом, экстраверта — с мужским. Понятно, что женщины часто бывают мужественны, а мужчины женственны, но мы говорим о самой сути: мужской и женской.

Неутомимая женщина-экстраверт

Интроверт — ожидающий, экстраверт — внедряющийся. Интроверт принимает и успокаивает, расслабляет, разъясняет. Экстраверт завоевывает: людей, информацию, земли, в конце концов. Смотря на что он, экстраверт, заточен. Экстраверт может быть необщительным, например, когда ему от вас уже ничего не надо, когда в вас нет энергии. Он будет искать другой объект, поэнергичней.

Интроверт может быть очень общительным, когда ему хочется поделиться своей энергией. Когда ему хочется отдать кусочек того, что уже накопилось, чтобы начать генерировать новый кусочек. Экстраверты и интроверты нужны друг другу. Нужны для того, чтобы осуществлялся круговорот энергии в природе, чтобы продолжалась жизнь. Вообще, если мыслить совсем широко, то сама Земля — это такой огромный глобальный интроверт, а все живое: растения, птицы, животные, люди — это такие экстраверты, берущие энергию. Земля копит и отдает, восстанавливается, опять отдает. А все живое берет и растет, обновляется, развивается.

Можно сказать, что интроверты с экстравертами в мире существуют парами. Если рассматривать с точки зрения соционики, то вот эти пары:

Экстраверт, живущий эмоциями + интроверт, живущий разумом = гармония мысли и чувства.

Экстраверт, тянущийся к новым достижениям и завоеваниям + интроверт, ищущий покоя и внутренней целостности = гармония низкой, животной и высокой, духовной сути.

Экстраверт, ищущий новых впечатлений + интроверт, создающей стабильность = гармония возвышенности, ветрености и заземленности.

И еще экстраверт, во всем ищущий практической выгоды + интроверт, расставляющий рамки совести = союз расчетливости и человечности .

В каждом человеке есть и интроверсивное, и экстраверсивное начало. Именно поэтому часто люди не могут определиться, кто же они. Экстравертам кажется, что они такие романтичные отстраненные интроверты, интроверты же часто мнят себя неуемными расточителями энергии. На самом деле, небольшая интровертная часть в экстраверте — это способ регуляции психики. Когда вы уже слишком отвлекаетесь на окружающие объекты, ваш внутренний интроверт вдруг подает голос и призывает к порядку. И наоборот.

В соционике с экстраверсией и интроверсией связано разделение информационных аспектов на «черные» и «белые». Экстравертная информация — «черная», интровертная — «белая». Черное олицетворяет часть, белое — целое. Или можно так: черное — кирпичи, белое — кирпичная стена. Если экстраверсию можно представить в виде точки, то интроверсию — в виде линии, соединяющей эти точки. Ведь интроверсия — это, прежде всего, связь. А экстраверсия — точка, деталь, элемент.

Например, есть информационный аспект — логика. Разделяют черную логику и белую логику. В соционике белая логика обозначается белым пустым квадратом, а черная — черным квадратом. Черная логика — это действия, шаги к достижению плана, а белая логика — это и есть план, система. Таким образом, из небольших черных логик складывается большая белая логика.

Или вот есть еще этика. Белая, интровертная, обозначается белой фигуркой, а черная — черной. Черная этика – это ежемоментно возникающие эмоции-реакции на людей, события. А белая этика — это чувство, сложенное из этих эмоций. Если говорить о сенсорике, то черная сенсорика — это физические действия, складывающиеся в результат, белую сенсорику, телесные ощущения. Например, вы приложили черносенсорную силу — побегали, и внутренние ощущения вашего тела изменились.

И конечно, интуиция. Черная интуиция — это мгновения озарений, инсайтов, когда вы понимаете, что произошло вот сейчас, в чем суть момента. И эти вспышки складываются в прекрасную линию — белую интуицию. А белая интуиция — это время, это сама жизнь, ее течение. Прошлое и будущее — это все белая интуиция, а настоящий момент — черная.

Ну вот, пожалуй, и все. И под конец — самая точная иллюстрация того, каким навязчивым иногда может быть чужое желание отнести вас к той или иной категории людей. Ждите продолжения знакомства с соционикой в следующих статьях. Мы узнаем о том, кто такие логики и этики, сенсорики и интуиты.