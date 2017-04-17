На подступах к эпохе сверхчеловека

Mirror

Всем известно, что уникальность вида homo sapiens в том, что он сумел возвыситься над природой. Но не нужно забывать, что человек разумный всё еще продолжает оставаться биологическим видом и как произведение природы не может не находиться в её власти.

Человек вполне оправдал свое призвание «царя природы», когда подчинил себе её силы и научился ими управлять. На протяжении последних четырех столетий человеческий ум всё глубже проникал в тайны природных процессов. Да и сама природа открывала пытливому уму свои сокровенные закономерности. Развиваясь в таком направлении, взаимоотношения природы и человека привели к научно-техническому прогрессу, который, как казалось тогда, окончательно утвердил человека в статусе «царя природы». Но как становится ясно теперь, развязка этих событий еще впереди и еще не ясно, окажется ли природа покоренной человеком или, наоборот, человек окажется её рабом, мятежным и беспомощным.

Всё дело в том, что на смену эпохи научно-технического прогресса, с приоритетом физики, на которую тогда была сделана главная ставка, пришла новая эпоха, когда ведущей наукой стала биология.

Возможности физики оказались недостаточны для установления окончательного и всецелого господства над природой. В ходе целенаправленного и упорного её изучения всегда оставался недоступный познанию осадок, которым был сам орган познания — человеческий мозг. Ведь он тоже является естественным образованием природы. А поскольку человек поставил своей задачей её познание и преобразование, то проникновение в тайны самого главного достижения эволюции живой природы, человеческого мозга, стало главным этапом на этом пути.

Именно от его положительного исхода будет зависеть окончательная судьба многовекового предприятия научного познания и преобразования мира. Ведь не секрет, что на современном этапе оно оценивается неоднозначно, так как приносит человеку не только блага, но и проблемы. Последние принято относить к побочным и второстепенным факторам прогресса, которые являются чуть ли не «болезнью роста» современной техногенной цивилизации и могут быть нейтрализованы в будущем. Однако из-за того что мы находимся только на подступах к главному этапу научного прогресса, ещё не известно, что станет главным, а что второстепенным — блага или проблемы.

Сейчас ясно только одно — набирающий темпы процесс научно-технического преобразования природы остановить уже невозможно. Он непременно достигнет своего логического завершения, и тогда мы узнаем многое из того, что сейчас остается неясным.

Одной из таких загадок, относительно которой пока сложно решить, что она сулит человечеству — решение старых проблем или возникновение новых — являются тенденции развития когнитивных и нейронаук, которые сегодня вплотную приближает нас к моменту, когда человек в прямом смысле сможет пересоздать сам себя. Даже ограничения, налагаемые со стороны биоэтической и гуманитарной экспертизы, не в силах остановить этот процесс. После того как в результате широкомасштабных исследований человек прояснил для себя принципы работы своего мозга и основания его связи с сознанием, в рамках научно-исследовательского процесса просто не могли не возникнуть проекты преобразования и оптимизации работы открытых наукой механизмов и закономерностей. Генная инженерия со своей стороны обозначила перспективы генетического обогащения вида homo sapiens, позволяющего усовершенствовать многие параметры данного биологического существа.

Какими же они будут, эти люди будущего? Гордость охватывает при одной мысли, что они будут умнее, здоровее нас, будут быстрее бегать, меньше спать… и всё благодаря нашим достижениям в сфере биологии. Есть мнение, что различие между генетически обогащенными людьми и натуралами будет такое же, какое сейчас имеет место между шимпанзе и видом homo sapiens. Пока неизвестно, будет ли этот новый человек считаться сверхчеловеком по отношению к своим недалеким предкам или же наоборот, эти предки, то есть мы с вами, будут признаны прачеловеками. Ко всему нужно быть готовыми.

История преподносит нам уроки, из которых ясно, как неопределенна и условна проводимая человеком граница человеческой природы. Известно, что не так давно женщины и дети не считались полноценными людьми. В некоторых направлениях ислама человеком, то есть существом имеющим дух, признаются только адепты, исповедующие данную религию. Согласно идеалам арийской расы, большинство людей лишаются права считаться людьми. Всё это не может не вызывать опасений гуманитарного характера.

Вспомним, что ещё пару веков назад на Западе представители негроидной расы считались промежуточным звеном между животным и человеком, поэтому их без зазрения совести использовали в качестве рабочей силы. И даже принятие христианства, требующего любви к ближнему, не смогло повлиять на это обстоятельство. Но с другой стороны, мы знаем, что и цивилизованный человек высокодуховной христианской культуры тоже считается промежуточным звеном между духовным миром ангелов и материальным миром.

По словам Священного Писания, Бог Творец не слишком умалил человека перед ангелами. И если теперь человек нашел способ сам возвысить себя своими силами, изнутри своей биологической природы, то это может означать, что генетически обогащенный человек искусственно (или даже насильственно) будет возведен в статус конечного звена мирового развития. Но по замыслу Творца это развитие должно простираться в духовный мир и приводить к единству с ним мир материальный. Чем может обернуться такое самовольное вмешательство в судьбы мироздания, как произвольная остановка на половине пути, пока неясно. Но известные предчувствия апокалиптического характера не могут не беспокоить в связи с такими перспективами.

Но помимо этих опасностей будущее нового человека обещает нам много утешительного. Еще в эпоху Просвещения, когда культ разума и его прославление связывали с безграничными возможностями науки и её блистательным будущим, никто не сомневался во всесилии науки избавить человека от всех тягот земной жизни, главная из которых смерть. Впоследствии этот оптимизм значительно угас, но не исчез окончательно. Сегодня он возрождается в новом облике. Только сейчас нечто подобное утопиям просветителей нашло место в современной высокотехнологичной науке. Здесь ведутся масштабные разработки проекта пересадки сознания в искусственное тело, которое в отличие от естественного будет бессмертным.

Однако эти перспективы оставляют много неясностей этического характера. До сих пор мы воспринимали человеческую жизнь как ценность именно по причине её конечности. И сейчас никто не знает наверняка, чем может стать для нас жизнь наших собратьев и наша собственная после того, как она станет бесконечной. Будет ли это достижением, а не безвозвратной потерей — это открытый вопрос.

Но даже решение проблемы физического бессмертия было бы не вполне кардинальным преобразованием человеческой природы, парадоксальные проявления которой требуют другого рода вмешательства. Было замечено, что по причине полушарной специализации головного мозга, человек сталкивается в своем мышлении с противоречивыми вещами. С одной стороны, он осознает себя историческим, смертным, конкретным человеком в данный момент своей жизни. Но в то же время ему доступно понятие о целом и вечном, открывающее космическое измерение его бытия. Человек не был бы человеком, если бы не сочетал в себе эти два противоположные начала — временное и вечное. Между ними нет золотой середины. Нельзя устроить свою временную жизнь в этом суровом мире оптимальным образом без того, чтобы не поступиться золотым правилом нравственности в ущерб интересам других людей.

С другой стороны, люди преданные «вечности» тоже перестают быть людьми, принимая «ангельский образ». Другого люди не знают именно потому, что так устроен орган их познания. И разве не требуют все эти проблемы человеческой жизни того, чтобы преобразовать его устройство.

Невероятно, но очень может быть, что какое-нибудь вполне банальное (по меркам будущей эпохи) вмешательство в работу мозга с целью её преобразования сможет настолько радикально усовершенствовать принципы человеческого поведения, что для будущих людей просто отпадет всякая надобность в тех «вечных вопросах» человеческого бытия, разрешением которых веками и тысячелетиями занимались великие философы, а также гениальные писатели и поэты. Мы бережно храним память об их творческом пути, мы тщательно изучаем их бесценные труды потому, что в этом наша человеческая культура и история.

Хотя с другой стороны, может быть нам так важны предпринятые выдающимися деятелями культуры и искусства поиски ответов на «вечные вопросы» только потому, что современный человек просто не способен найти на них ответы. А когда он такую возможность получит, то что будет тогда? Возможно, для людей будущего наши человеческие ценности будут уже неактуальны. Тогда для нас должно стать очень важным сохранить человеческий род от такого изощренного самоистребления.