Будда, покидающий свой дом

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Наш дом – природа. Но мы давно покинули его. Несмотря на это даже в современную эпоху сложно ответить на вопрос, что лучше – искусственное или естественное.



С одной стороны, уже невозможно представить человеческую жизнь без современных технологий. Но с другой стороны, именно по этой причине всё большую ценность приобретают сегодня феномены, которые остались незатронуты глобальным процессом преобразования естественного в искусственное. На этом фоне натуральные продукты питания, изделия ручной работы, нетуристические места отдыха и тому подобные феномены становятся такого же рода «экзотикой», какой не так давно были первые технические изделия, свидетельствующие о власти человека над природой.

Задумываясь о причине такой переоценки ценностей, вызванной возвращением к тому, от чего не так давно, наоборот, так хотели уйти, можно подумать, что человек, который так поступает, сам не знает, что ему нужно: то ли жить в единстве и гармонии с природой, то ли стать её господином и заставить подчиняться.

На самом деле разобраться в этом вопросе не так уж просто. Скорее всего, правильный ответ на него не вписывается ни в одну из указанных альтернатив. Сложность проблемы становиться очевидна, если рассмотреть вопрос о соотношении человека и природы в генетическом срезе. Первое, что бросается в глаза при таком рассмотрении – это процесс постепенного усложнения длинной в миллиарды лет, в течение которого из простейших организмов образовывались всё более и более сложные, пока, наконец, усложнение не достигло некоторого критического уровня, и не появился человек. Рассматривая этот итог отвлеченно, нельзя оценить его иначе как положительный, поскольку он стал закономерным итогом эволюции и свидетельством её успеха. Но чем стал этот итог для самого человека? Являясь венцом природы, человек стал не только «концом» природы, но и «началом» чего-то нового, того, что после природы и выше её. Но что именно есть это новое, человек не знал.

Человек – единственное существо, которое знает о своей смертности и воспринимает свою жизнь не как «всё, что есть и будет», но как всего лишь этап, после которого будет что-то ещё, о чем никто из живущих не знает. Первые люди видели, что их собратья уходят от них и понимали, что им тоже придется покинуть своих соплеменников. Насколько остро вопрос «что будет дальше?» волновал людей, можно судить по тому, что в истории не существует нерелигиозных человеческих сообществ. И некоторые антропологи именно способность человека к религиозному чувству, то есть к чувству другого, сверхприродного мира считали главной отличительной особенностью человека от животных. Сегодня трудно однозначно оценить эту склонность к памяти о своей смерти. С одной стороны, она входит в определение человека, как утверждают антропологи. Но с другой стороны, знание о своей смерти, которая наступит когда-то, мешает человеку жить и радоваться жизни сейчас.

У древних народов представления о загробной жизни были малоутешительны. Загробный мир был для них безрадостным царством теней. В древнем Египте представление о загробной участи зависело от совершенных в течение жизни приготовлений, которые требовали больших материальных затрат и были доступны далеко не каждому. Устройство гробницы властительного фараона сопутствовало всей его земной жизни. И современному человеку среднего достатка просто невозможно понять не только бессмысленную трату материальных средств, которые можно было бы употребить более разумным способом, но и совершенно неоправданное омрачение собственного существования, которое наносит человеку жизнь в присутствии собственного гроба. Но с другой стороны именно это ведет к пониманию того, какую бесценную и непостижимую для современного ума важность имела для древних людей их посмертная участь.

Дело в том, что в отличие от религиозных верований первобытных людоедов и кровожадных египтян, современные цивилизованные религии – это религии любви, исповедующие благого Бога. В таких религиях загробный мир – это уже не царство теней, но царство света. И хотя никто из живущих туда особенно не торопится, но нельзя сказать и того, что кто-то этого особенно боится. С другой стороны, то обстоятельство, что современные люди обладают богатым и всесторонне развитым наследием религиозной культуры и получают ответы на все смысложизненные вопросы еще раньше, чем эти вопросы у них по-настоящему возникают, приводит к тому, что все это богатое наследие, так даром нам доставшееся, остается по большей части невостребованным. И мы, в духовном плане так избалованные судьбой по сравнению с нашими далекими предками, оказываемся ей неблагодарны. Подумать только, всего лишь три столетий назад такое явления как атеизм было просто немыслимо. А сегодня оно не только считается нормальным явлением, но, наоборот, ненормальной становится повышенная религиозность. И если человек часто ходит в храм, то это сразу наводит на мысль, что у него случилось что-то, что выбило его из нормального жизненного ритма.

Однако такой вывод допустим лишь в случае положительного решения вопроса о том, что есть нормальное, естественное и оптимальное. Но мы уже знаем, какой это непростой вопрос. Что значит жить нормально? А что если уже на уровне естественного ритма человеческой жизни самой природой заложены такие моменты, которые выбивают из этого естественного ритма. Тогда подлинно естественным и нормальным состоянием будет именно диссонанс со своей природой, а не гармония с ней. И действительно, такие вызовы природы мы можем обнаружить в своем опыте повседневности, хотя и с большим трудом, поскольку к ним привыкли. Все мы знаем, что на протяжении жизни человек меняется. На этапе средних лет он значительно теряет свой внешний вид. Но это еще не всё. Он меняется дальше. К старости он меняется до неузнаваемости. К глубокой старости он меняется до безобразия.

Разве это нормально? А где в природе, среди других млекопитающий, к которым биологически принадлежит человек, вы видели такое? А ведь животные не смотрят в зеркало и не видят себя со стороны. Так неужели своей способностью к рефлексии, способностью сознания оборачиваться на 180 градусов, этим высшим даром природы, человек оказался так наказан?

Несчастное существо человек! Мало того, что он знает о своей смертности, его природа начинает намекать ему о ней чуть ли не с самого зрелого возраста. Потом она уже говорит о ней в открытую. Затем она уже не говорит, а кричит. Образ седого старика похож на изображение на негативе. Он как бы сам становится отсылкой, указанием на другой, потусторонний мир, который существует помимо здешнего.

Всё это вызовы природы. Но мы не воспринимает их. С раннего детства мы видим пожилых и очень старых людей. У нас были дедушки и бабушки. И мы не способны так просто оценить те вызовы природы, которые встречаем на каждом шагу. Но представим себе, какое впечатление они произведут на человека, который дожив до зрелого возраста, повстречался бы с ними впервые. Такой человек действительно был в истории. Это царевич Шакьямуни.

Его родители, желая дать ему всё самое лучшее, избавили его от много из того, что мы, живя в естественных условиях, встречаем на каждом шагу. Все знают, какое потрясение испытал будущий Будда, когда за пределами своего сказочного дворца впервые увидел старика. Он не поспешил обратно в свой дом, прочь от этого зрелища, но, наоборот, покинул его навсегда.

Кто-то спросит: «Зачем всё так усложнять? Неужели нет другого пути?» И действительно, такой путь есть. И в современном мире он наиболее востребован. Это путь упрощения. Природа создала нас слишком сложными, слишком развитыми по сравнению с другими живыми существами, и нам очень сложно, просто невозможно найти в мире полное удовлетворение всем тем безграничным потребностям, которые у нас возникают, не говоря уже о тех вызовах, которые природы так бесцеремонно бросает нам в лицо.

Обращая свой взор на живую природу, легко заметить, что чем проще организм, тем легче ему достичь того максимума, который он способен взять и может получить. Что нужно простейшим организмам, например, амебе или инфузории-туфельки? Влажная среда, немного солнечного света – вот всё, что им нужно для полного счастья. Большее они просто не могут вместить. Чем дальше мы продвигаемся по генеалогическому древу животного мира, тем очевиднее становится, что всё более и более сложные организмы нуждаются во всё более и более сложных факторах и условиях.

Но что в этом отношении можно сказать о человеке? Помимо необходимых и естественных потребностей у него есть потребности очень странного рода. Ему нужно не просто жить, но иметь смысл жизни. Когда он на склоне лет видит себя в зеркало и понимает, что его жизнь близится к концу, он хочет видеть её не напрасно прожитой. И это как минимум. Конечно, среди людей есть счастливые, которые достигли максимума, но их единицы. А сколько разочарованных и просто утративших к жизни интерес? А всё по причине слишком сложной организации человека. Отсюда вывод: нужно эту организацию упростить.

Природа бросает вызов нам – мы бросаем вызов природе. Гениально! Сеть пестрит подобными рецептами: «Ничего не ждите и вы никогда не будете разочарованы. Примите свою судьбу. Не ищите ничего идеального…»

Как видно, основной принцип здесь в том, чтобы пресечь заложенное в человека самой природой стремление её превзойти, сделать самому что-то новое на свой страх и риск. А вдруг ничего не получится? Поэтому, считают наиболее осторожные, ничего такого делать не надо, ничего не ждать, ни о чем не мечтать. Однако тогда парадоксальным образом окажется, что именно такое упрощение и будет новым явлением в природе, которая на протяжении миллиардов лет двигалась по пути усложнения.

Как это ни удивительно, но в поисках гармонии с тем, что у нас уже есть от природы, мы бросаем вызов природе, впадаем в противоестественное состояние. Ведь главное проблема не в том чтобы быть счастливым и довольным. На пути упрощения это очень легко достижимо.

И если для классического искусства и литературы тема счастья и несчастья была поистине неиссякаемым источником для многотомных сочинений и бесчисленных сюжетов, то сегодня любому пользователю сети предлагается гениальное решение этой вековой проблемы в виде 10 советов «как стать счастливым прямо сейчас».

Конечно, если кто-то очень спешит, то может такими советами воспользоваться. Хотя зачем спешить в таком серьезном деле? Тем более что человек – это не однодневная бабочка, и природа предоставила ему достаточно времени, чтобы разобраться со своими человеческими вопросами.

Всё во власти человека. Он может принять все вызовы природы и попытаться найти на них ответ. А может, наоборот, бросить вызов самой природе и самовольно спуститься по лестнице природы на одну или пару ступеней ниже в направлении упрощения, в такое место, куда никакие вызовы не достигают. И в том и в другом случае человек найдет покой от всех волнений. И в том и в другом случае это достанется ему очень высокой ценой. В первом случае от человека потребуется колоссальное напряжение всех его духовных сил. А во втором случае от человека потребуется просто перестать быть человеком. Что лучше?

Задаваясь этим вопросом, имеет смысл прислушаться к мнению Генриха Гейне, очень одаренного человека, который много испытал. «Лучше быть несчастным человеком, чем самодовольной, лоснящейся свиньей». Нужно быть просто человеком, кем мы и так являемся. А там природа нам всё подскажет. У неё хватает для нас вызовов или, лучше, подсказок, указаний – что делать и куда двигаться дальше. Она знает верный путь и ей можно довериться. И даже если всю жизнь придется идти и так и не достигнуть цели, то даже в этом своем несчастье человек будет несравненно более счастлив, чем любое другое природное существо и все они вместе взятые.