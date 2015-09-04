«Будь собой» или совет, как стать никем

Mirror

Что бы мы ни думали, каждый из нас приходит в мир уникальным и таким и остаётся на протяжении всей жизни, что бы с ним ни происходило. И поскольку уникальность и индивидуальность есть наша неотъемлемая часть, то именно ей мы уделяем самое пристальное внимание.

В наше время пристальное внимание к себе переросло в своеобразный культ индивидуальности. В кино, телепередачах и в популярной психологии мы всё чаще слышим совет, от которого, как кажется, зависит очень многое и от которого, если честно, уже зубы сводит. «Будь собой», «Просто будь собой», «За Бриджит Джонс — такую, какая есть!» — что стоит за этим призывом? Что значит быть собой и так ли это просто, если подумать?

Подумать… Этот опасный процесс, обращённый в сторону самого себя, называется саморефлексией или самоанализом. Да и не всё ли равно как он называется? Ведь главное, что в большинстве случаев, когда этот совет произносится, он означает противоположное этому процессу. Совет «быть собой» в большинстве случаев манифестирует, что ты и так хорош, без объяснений, без необходимости быть понятым.

Те, кто не хочет или не может понять, попросту не ценят тебя, не могут распознать твою сущность. Объяснять нет смысла. Ведь, что им стоит понять просто так, самим? К чему объяснения, если ты сам знаешь себя, а значит, знаешь истину: я хорош, я достоин. Не могут понять? Они просто не хотят, а раз не хотят, я с гордо вздёрнутым носом могу стоять и загадочно поглядывать вдаль…

Да, что там вообще в этой дали? Вдали брезжат лучи заходящего солнца здравого смысла. Оно медленно и красиво садится в тёмную воду, грозя скрыть от тебя последние искры того, что делает тебя не просто человеком, не просто самим собой, а тем, кто может быть больше, чем он сам.

Благодаря армии псевдопсихологов, маркетологов, копирайтеров и прочих манипуляторов сознанием мы оказываемся в ловушке смыслов. Получается, что в наших руках рецепт счастья — не думай о мнении других, не пытайся подстроиться под окружающих, это того не стоит. Теряем ли мы что-нибудь, если начинаем руководствоваться этими принципами? На самом деле, мы теряем себя, то есть свою индивидуальность.

Подождите-подождите, но моя индивидуальность — это я, «будь собой» и всё такое. Подождали, бросили ещё пару взглядов вдаль… Что-то не так. Неужели, застыв в рамках своих взглядов, пусть кажущихся правильными, или в глупых стереотипах мы становимся теми, кем себя считаем — собранием мыслимых нами совершенств? Нет. Статика, безусловно, отрицает возможность развития, а человек, если вы на минуточку поверите в это, — огромный мир, в котором есть всё и даже больше. И речь сейчас не о банальностях, богатом внутреннем мире и душевной красоте, а о том, что это и есть единственная стоящая жизни правда. Да, внутри каждого бескрайние галактики, широта духа, позволяющая быть кем угодно и творить всё, что только возможно. Этот мир не может оказаться вдруг застывшей глыбой чёрт знает чего. В таком случае это уже не мир, а так — застывший кусок чёрт знает чего.

Знаменитая фраза Сартра о том, что «ад — это другие», как будто бы не противоречит нашим современным ценностям и говорит о том, что на других лучше бы попросту не обращать царственного внимания. Однако тому же Сартру принадлежит и размышление о том, что полноту бытия, то есть истинную индивидуальность, личное переживание Космоса, можно пережить только через любовь. Чтобы любить, нужен Другой. Даже любя себя, приходится, как бы расщеплять свою личность. Вот я, а вот тот я, которого я люблю. И вот вы, как Джек-Воробей, простите, капитан Джек-Воробей, мечетесь по призрачному кораблю в окружении самих себя.

Но во взаимоотношениях не может быть статики, человеческое нутро приходит в движение, в домике нашей души всё ходит ходуном, старые книги падают с полок, пластинки ломаются, что-то новое врывается в пыльные комнаты, срывая шторы и сметая всё на своем пути. Это движение, это развитие, а точнее это саморазвитие, это самокритика, это самоконтроль и воля — результат подобных тренировок.

Мы хотим быть красивыми и занимаемся спортом, плавимся в соляриях, а потом вкалываем витаминные уколы для гладкости и здоровья кожи. Мы хотим быть умными и много читаем, смотрим хорошее кино. Мы хотим быть образованными и находим прекрасные учебные заведения и преподавателей, которые знают больше, чем мы. Мы хотим быть успешными и упорно работаем, чтобы принести заработанное к тем, кого считаем достойными принять наш заработок в обмен на мимолётные радости покупок, обновок, веселья и наслаждения. Всего этого мало. Для того чтобы испытать настоящее счастье, нужно отбросить свои страхи и обратится внутрь себя. И там будет бездна.

Ницше пишет: «Если долго вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя». Можно понять, что это так, что в этой бездне пороков, страстей, а также добродетелей, красоты и доброты, можно обрести своё Я. Встать над своей индивидуальностью, встать над тем, что всегда чувствовал и мыслил, поняв, что можешь чувствовать и мыслить на самом деле бесконечно много. Осознать, что ты жалок настолько же, насколько и велик, всё дело только в том, что захочешь выбрать. И вот уже абсурдным кажется это «просто будь самим собой». Да это же невозможно быть просто самим собой, когда так просто можно быть бесконечным миром перемежающихся смыслов, чувств и мыслей. Ведь всё это и есть я, стоит только посмотреть в бездну.

Но от смотрения в бездну у многих, и нельзя их винить в этом, кружится голова и поспешно они стараются прикрыть глаза и отойти вглубь, укрыться за чем-нибудь, чтобы отгородило от края, чтобы создалось ощущение защищённости и комфорта. Что это для вас? Магазины с любимым барахлом, бесконечный диалог социальной сети, лента новостей, музыка, не прекращающая звучать ни на минуту? Клик-клик-клик, щёлк-щёлк-щёлк. Звук стучащих клавиш уже напоминает автоматные очереди, а быстрый клик — удар ножа гильотины. Какие бы ширмочки вы себе ни выбрали, знайте, бездна за ними, и она в отличие от вас всегда готова к встрече.

Сколько мыслей и идей мы оставляем нереализованными, сколько чувств невысказанными, потому что хотим «просто быть собой»? «Быть собой» — это не только совет, но и оправдание для своего бессилия, своей лени и демотивации к активному действию. А что, если бы весь этот нереализованный потенциал вдруг начал актуализироваться? Сколько нового мы бы узнали о себе, сколько нового мы бы дали другим?

Однако оставим сказки глянцевым журналам и мелодрамам. У нас тут уровень драмы немного выше допустимого, ведь этим новым оказались бы и новые разочарования, и новые страдания. Иногда результатом опыта познания себя становится прыжок с крыши, потому что узнать себя по-настоящему опасно, оттого нам так страшно открывать глаза. Но почему мы так уже привыкли себя жалеть? Почему мы, погружаясь в мещанское болото, решаем, что великие игры с Эросом и Танатосом, страданием и просветлением не для нас? Гении в страдании находили вдохновение и создавали свои шедевры. Почему мы думаем, что сами на это не способны? Стань своим другом, то есть по-настоящему «будь собой». Обрати всё, что в тебе есть, на благо себе, потому что ты человек, ты собрание множества качеств, мыслей и чувств, и все они одинаково важны. Фокус лишь в том, как ты со всем этим управишься.

Однако мы все знаем, что такие усилия требуют напряжения. И оно, будучи внутренним, духовным, если достаточно сильно, может стать и физическим, а так и заболеть недолго. Поэтому те, кто думают, что ушли достаточно далеко от бездны, вставьте наушники в уши поплотнее и проверьте ленту новостей. Ведь сегодня мы кричим о необходимости найти себя так громко, что могут услышать даже те, кто давно не хочет слышать никого, кроме себя.