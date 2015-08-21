Болезнь русских: отчего вымирают россияне?

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Статистика показывает, что самые несчастные народы мира — жители Зимбабве и россияне. Ученые смогли доказать наличие в России неизвестной раньше русской болезни, убивающей россиян гораздо раньше срока, отведенного всем остальным жителям Земли. Что скрывается за нашими смертями, и как жить лучше и дольше в условиях новой «эпидемии»?

Американский аналитик и демограф Николас Эберстадт, специализирующийся в первую очередь на России и Северной Корее, объясняет африканскую смертность в России неудовлетворенностью жизнью и глубокой депрессией в обществе. Вместе со своими западными коллегами он выдвинул еще одну неутешительную гипотезу — ощущение несчастья заразительно. На всей планете, включая большинство стран Третьего мира, продолжительность жизни совместно с уровнем счастья растет, в нашем государстве эти показатели, вопреки логике, падают. Таким образом, демографы прогнозируют скорое вымирание россиян. Нужно отметить, что группа ученых во главе с Николасом Эберстадтом проводила исследования, о которых пойдет речь в этой статье.

Жизнь в СССР: жертвы государственного строя и патриоты союза

Пожалуй, причины русской болезни, приведшей Россию к самому высокому уровню смертности на планете, следует начать искать еще во времена СССР. Понятно, что в годы правления Сталина смертность в стране была неестественно высокой, люди гибли от рук собственного государства. Однако с приходом к власти Хрущева Россия начала стремительно сокращать разрыв с Европой по уровню смертности.

В это время показатели нашей страны были даже лучше, чем, к примеру, в Испании и приближались к германским. Продолжительность жизни в России в среднем была всего на пару лет ниже, чем в развитых странах Европы. Эта приятная тенденция быстро закончилась (примерно с уходом Хрущева), и началась непрекращающаяся и по сей день полоса спада, смертность значительно выросла. Ученые пытались объяснить это последствиями Второй мировой войны, но смертность населения (особенно среди мужчин) распространилась и на родившихся после окончания войны.

В 70-хх годах известный историк Джон Бушнелл опубликовал эссе, в котором он рассказал о своем исследовании советского среднего класса и его отношении к власти Хрущева. Был четко замечен некий психологический подъем, ощущение счастья и настрой на социалистическую систему. Этот патриотический дух времени явно был утрачен после ухода Хрущева.

СССР с его жестким режимом и перепадами распался, страны постсоветского блока показали повышение и продолжительность уровня жизни, а Россия осталась в мрачной тени необъяснимой статистики.

Сопоставить факты, но не найти ответ

Николас Эберштадт в своем исследовании необъяснимой «русской болезни» проанализировал практически все возможные последствия тех или иных экономических и человеческих факторов, которые смогли бы прямо или косвенно повлиять на продолжительность жизни и ощущение счастья населения России.

Кратко пересматривая некоторые из них, можно прийти к следующим выводам. Взять, к примеру, экономический кризис, который уже не раз преследовал страну и делал население более уязвимым к повышению смертности. Однако ни в одной стране Европы или Запада рост и спад экономики не соотносится с ростом или спадом смертности. Даже во времена Великой депрессии эти страны не отреагировали повышенным количеством смертей.

Очевидно, что и бедность тут не тенденция, ведь в мире существует много стран, живущих за чертой бедности, причем в более широком смысле этого слова, чем ее наличие в России. Однако даже в беднейших странах население живет дольше и считает себя счастливее.

Если посмотреть на уровень болезней, то можно отметить, что в России действительно настоящая эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от них в нашей стране гораздо выше, чем в Европе. Только по общему количеству болезней Россия все равно выигрывает по многим позициям, поэтому риски в этом направлении сравниваются с европейскими. К тому же расходы на здравоохранение в России в пределах нормы.

Не дает оправдания российской смертности и нездоровый образ жизни. В питании россиян мало фруктов и естественных источников витаминов, но нет проблемы ожирения, как во многих странах Европы и штатах США. Курение также в средних пределах, хотя, например, в Греции количество курящих очень высоко, тогда как смертность при этом низкая. Потребление алкоголя убило в России не больше людей, чем в других странах мира, а статистика смертности от травм и насилия ставит нас всего на несколько позиций ниже европейцев. Нашей экологией можно похвастаться перед доброй половиной мира. К примеру, в Китае есть немало чудовищно загрязненных районов. Часть страны стала искусственной пустыней, но продолжительность жизни китайцев неуклонно растет. То есть на Россию действует совсем иной фактор, убивающий своих жертв намного быстрее.

Чем больны россияне

Ученые пришли к выводу, что русская болезнь носит психологический характер и в основном сводится к отношению и подходу к жизни, то есть страдает не до конца понятное и совсем невидимое душевное здоровье. Существуют исследования, которые показывают, как серьезная депрессия влияет на здоровье и, соответственно, на продолжительность жизни. Чем сильнее депрессия, тем выше риск заболеть и меньше вероятность выздоравливания. Николасом Эберстадтом и некоторыми другими учеными была изучена именно эта взаимосвязь депрессии и сверхсмертности, а Россия показала лучшие результаты. Исследования дали следующие ответы на вопрос, откуда в России взялась невидимая и неосязаемая эпидемия?

Во-первых, сразу следует отметить, что в нашей стране существует огромная разница в уровне здоровья между более и менее образованными людьми. То есть у населения с высшим образованием риск ранней смерти ненамного выше, чем у любого жителя Европы и Запада.

Тогда как среди людей, получивших среднее образование, смертность в разы выше, примерно как в беднейших странах Латинской Америки. А соотечественники, которые не сумели окончить даже школу, идут в сравнении по уровню смертности с жителями самых бедных стран Африки. Такого расслоения в обществе по уровню образованности нет больше нигде в мире!

Россияне уже давно находятся в глубокой депрессии, глубина ее такова, что она уже просто принимается как образ жизни. Жители нашей страны, согласно статистике, гораздо меньше довольны жизнью, чем жители других стран, россияне и зимбабвийцы — самые несчастные народы мира. Для сравнения поговорим о скандинавских странах. Они построены на принципах социал-демократии, равенства, общности и вовлеченности в процессы управления государством, поэтому от 65 до 80% граждан этих стран считают социальное неравенство наибольшим злом, в России этот показатель только 28%. Собственной власти в той же Дании доверяют 98% населения, россияне иногда не верят даже себе. В Дании, которая насчитывает всего около шести миллионов человек населения, существуют 340 тысяч различных объединений и союзов, в России же люди годами живут на одной лестничной клетке и при этом не знают своих соседей.

Стремление к одиночеству или жизни только в своей семейной стае — это стресс, каждый психолог знает об этом, но ни один россиянин не видит депрессии в своей душевной закрытости.

Интересно, что теория «психических эпидемий» была открыта еще в начале XX века русским психиатром В. М. Бехтеревым. Он утверждал, что индивидуумы, подражая друг другу, особенно в тяжелые периоды социально-экономических трудностей, вызывающих у людей нервное ожидание, могли начать стремиться снизить свое напряжение путем психологической защиты, то есть используя якобы эффективные методы отвлечения.

В. М. Бехтерев считал, что Россия постоянно подвергалась и продолжает подвергаться психическим эпидемиям, а современные ученые лишь подтвердили его теорию. В последние годы только населением нашей страны начали массово скупаться и применяться различные технические приспособления, якобы улучшающие здоровье, в виде магнитных браслетов, аппликаторов, клипс и медных пластин. Такая форма поведения, по мнению ученых, явно указывает на наличие психической эпидемии, тревоги и стресса.

Кроме того, россияне считают себя никчемными и оценивают собственную жизнь от 3 до 6 миллионов рублей — такая значительная разница в оценке надиктована уровнем полученного образования. При этом стоимость собственной жизни в России падает с каждым годом! К сравнению, европейцы дают себе цену в размере от 0,8 до 2 миллионов евро. Чувство безысходного страдания выражается и в самом высоком показателе уровня самоубийств в мире. Примечательно, что несколько лет назад Россия была на третьем месте по этому показателю, сейчас — на первом.

Помимо прочего, ученые наблюдают у славянского населения некие непонятные генетические сбои, которые могут косвенно объяснить предрасположенность россиян к ранней смерти. А некоторые из историков, рассматривающих Библию как логическое объяснение прошлого, находят в ней свое оправдание славянским генетическим сбоям: «…сыны Божие увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их к себе в жены… и были на Земле исполины особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные издревле славные люди». Славными людьми в то время называли именно славян.

Интересно, что недалеко от российского несчастья ушли родственные русским народы: украинцы, белорусы, славянские жители Литвы и Латвии. Кроме того, русская болезнь, как и подобает вирусным эпидемиям, заразна. Американские исследователи Джеймс Фаулер и Николас Кристакис утверждают, что вирусная передача несчастья заключена в зеркальных нейронах мозга, которые заставляют нас автоматически копировать эмоции собеседников или даже случайно встреченных незнакомых людей.

Так, можно, не сознавая этого, улучшить свое настроение, поговорив с оптимистично настроенным собеседником или стать несчастным в окружении пессимистов. Тут следует задуматься и вспомнить: часто ли можно увидеть счастливого человека в России? Ведь население, относящиеся к среднему классу, чаще всего представляет собой унылую серую массу в сонном вагоне метро или ненавистном рабочем офисе. Тем временем человеческий мозг работает против воли физического тела, услужливо копируя не только эмоции, но и, к примеру, состояние здоровья или количество необходимой пищи. Так, феномен, зафиксированный учеными, показал, что оказавшись рядом с очень прожорливыми людьми, мозг воспринимает поведение окружающих как норму, копирует его и дает организму команду набирать килограммы.

Пилюли от русской болезни

Понятно, что в условиях повсеместной эпидемии самые последние счастливчики заразятся несчастьем, а вылечить от депрессии целое общество — задача не из легких. Поэтому на вопрос, есть ли лекарство, ответ ученых однозначен: в России его нет. Исследователи заявляют, что, только уехав туда, где люди исторически считают себя счастливыми, можно исцелиться. Русские, покинувшие родину в условиях западной цивилизации, начинают раскрываться и выходят из депрессии. Другая, менее эффективная альтернатива — это постоянное общение с иностранцами, регулярные выезды из страны и принятие «западных правил игры».

Неизведанная русская болезнь, даже для тех, кому о ней известно, чаще всего кажется нелепой статистикой, вечно ищущего приключений Запада. Однако дать ответ на вопрос, почему нищий житель трущоб из Индии считает себя счастливее русского обладателя квартиры и машины, не может никто из россиян.