Языческая поэзия

Прежде всего Паган ассоциируется с Мьянмой. Много веков назад в этом государстве юго-восточной Азии располагался обширный по тем временам город Паган. Это был истинный центр науки, культуры и религии. Над домами возвышались отделанные золотом пагоды, где хранились уникальные книги и фрески. Но поселению не повезло: в XIII веке на него напали монголы и разграбили, увезя большую часть реликвий с собой. Паган так и не оправился от потерь. Жизнь в нем становилась все хуже и хуже.
Так что вскоре город принялись покидать местные жители в поисках лучшей доли. Улицы и кварталы постепенно пустели, все реже и реже слышались голоса. А потом и вовсе наступила тишина: сердце мегаполиса остановилось. Его имя было навсегда стерто с лица земли. Теперь о Пагане напоминают лишь археологические раскопки, проходящие на его территории, немногочисленные частично сохранившиеся храмы, да множество мистических легенд.
Собственно, мистика и была взята за основу Марчином и Агнешкой. Вокруг неразгаданных тайн они выстроили свою версию непознанного. И, как не трудно догадаться, на европейский лад. К азиатским фантазиям они добавили немного славянского язычества, приправили полученный микс толикой яркого природного колорита и завершили образ великолепно выполненными костюмами под старину.
От фотографий веет морозной свежестью и ночной прохладой. Авторы с нарочитой точностью используют белый, светло-голубой, черный, четко прорисовывая фон своих произведений. В них есть что-то пугающее, отталкивающие и в то же время сказочно прекрасное. Модели то прищуривают глаза, то совершенно закрывают их.
Хотя порой взор юных красавиц настолько четко устремлен в камеру, словно они готовы просверлить человека насквозь, мгновенно прочитав всю его подноготную. Лица девушек предельно серьезны и выражают решимость. Прибавим к этому чуть приоткрытые уста, широко расправленные плечи и грациозно выгнутую шею. Возникает ощущение некой неестественности и надуманности.
Хотя, по мнению Марчина и Агнешки, именно так должны выглядеть типичные приверженцы «деревенской веры». Исповедуя культ предков, они приносят нескончаемые дары своим богам, совершают жертвоприношения. На снимках много незначительных деталей. Впрочем, именно они помогают уловить тонкий подтекст. Скажем, рыба в руках девушки – дань идолу глубоких вод.
Черепа животных олицетворяют подать всемогущему плодородию. Длинный кинжал без ножен символизирует власть. А расплавившиеся свечные огарки — окончательную победу света над тьмой.
В это сложно поверить, но почти все съемки проходят в домашних условиях. Специально под «Pagan Poetry» Марчин переделал одну из своих комнат в квартире. Теперь это и фото-студия, и гримерная. «На подготовку моделей нам обычно не требуется много времени. Make up и вовсе может занять пятнадцать-двадцать минут», — делится впечатлениями поляк. Тем не менее здесь он, разумеется, хитрит. Грим создан до того виртуозно и артистически, что сродни настоящему произведению искусства. Вполне понятно, что такое творение требует немалых сил. Разноцветные тонкие линии имеют правильную геометрическую форму. Не диссонируя друг с другом, они мягко перетекают из прямоугольника в треугольник. Затем появляется круг, хранящий в своем чреве загадочные языческие письмена древних народов. Нередко Агнешка, а именно она отвечает за макияж, украшает анфас своих идолопоклонниц всевозможными бусинами, стразами, блестками. Причем делает это настолько умело, что обилие бисерин совсем не режет взгляд, а, наоборот, дополняет образ.
Осипа также сама шьет всю одежду. Не только платья, но и поразительные по величавости кокошники. Смотрятся они могущественно и кажутся непомерно тяжелыми. Впрочем, в основе этих фантастических головных уборов обыкновенный плотный картон. Его дизайнер обтягивает бархатом, а потом обшивает бусами, инкрустирует фольгой, цветами, проволокой, стеклом. По бокам периодически пускает рясны – нити жемчуга, спадающие до плеч. Или отделывает свои творения поднизью – закрывающей лоб сеткой из камешков.
На фотографиях изображены не только юные барышни, но есть и пожилая особа – главная жрица. Она никогда не улыбается, ее жизненная чаша уже давно переполнена.
Женщина прошла огонь, воду, и медные трубы. Она встречалась лицом к лицу с невзгодами, потерями, ее настигали напасти и горести. Но героине удалось устоять, удержав сердце открытым. Не случайно на ее коленях уютно примостился белый пушистый кролик – примета добродетельности.
Многие наряды дамы эффектно украшены ягодами и ветками. Это свидетельствует о близости с природой. А еще женщина бережно хранит секреты своих прадедов. Прижав руки в золотых перчатках к груди, она медитирует, настраиваясь на нужную, никому не ведомую волну.
Однако, раскроем карты: роль языческой Менады успешно воплощает в реальность мама Награба. Так она поддерживает сына в его необычном начинании. Что до Марчина и Агнешки, то они продолжают сочинять новые эпизоды. Их языческая поэзия, воплощенная в фотографии, лишь перевернула очередную страницу.
Источник: nagrabamarcin.carbonmade.com