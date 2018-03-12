Все, что мы хотели знать об Уэсе Андерсоне

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Есть официальное сложившееся понятие «Стиль/стилистика Уэса Андерсона» И сама эта стилистика, если её разобрать, ответит на вопрос «научное объяснение тому, почему мы его любим», или на шутку кинокритиков о том, что «не любить Уэса Андерсона могут только зануды».

«Come Together» рождественский короткометражный фильм для компании H&M с Эдрианом Броуди в главной роли

Само понятие «авторское кино» сразу отсылает нас к слову «автор». Конечно, есть еще студия, которая может утвердить или не утвердить режиссера, есть продюсеры и огромное количество всего, что стоит между режиссером и его картиной в индустрии. Уэс Андерсон – один из самых ярких представителей американского независимого кино – кино, которое снимается вне системы крупных киностудий, независимыми кинокомпаниями. Это разделение направлений появилось очень давно, буквально на заре кинематографа.

А в последнее десятилетие среди зрителей и критиков сложилось еще одно понятие: «стилистика Уэса Андерсона». И сама эта стилистика, если её разобрать, ответит на вопрос, за что же именно мы так любим фильмы этого режиссера.

Волшебная сила симметрии

Уэс Андерсон узнаваем, в первую очередь, построением внутрикадровой композиции – его ни с кем не перепутать. Из фильма в фильм, из кадра в кадр, он добивается симметрии фактически во всем: вплоть до деталей декораций и ландшафтов. Идеальной зеркальной симметрии! Это значит, что герой или центральная фигура всегда находится ровно в центре кадра.

Кадры из фильмов «Семейка Тенненбаум», «Королевство полной луны», «Отель «Гранд Будапешт», «Поезд на Дарджиллинг»

Почему нам нравится смотреть на подобные эпизоды? Потому что человек нуждается в эстетике. И арт-хаус, и мокьюментери – это хорошо. Но человеческий глаз тоскует по красивому изображению, тем более если это изображение построено по законам симметрии.

Та же пунктуальность, граничащая с дотошностью, касается и цветовой композиции любого эпизода любого фильма Уэса Андерсона.

При этом, Уэс Андерсон самостоятельно работает над каждым своим фильмом абсолютно на всех этапах производства: от литературной основы для будущего сценария до окончательного озвучания и монтажа.

«Синдром симметрии Уэса Андерсона» – полный обзор всех кадров всех фильмов.

Не от мира сего

Во всех своих картинах Уэс Андеросон ненавязчиво пропагандирует ретроэстетику. Этот ход продуман даже на вербальном уровне: все его герои говорят в своей слегка архаичной специфической манере, и точно так же одеваются. У каждого персонажа есть свой собственный запоминающийся стиль, а определить точное время и место действия фильма невозможно.

В реальной жизни Уэс Андерсон и сам одевается в том же ключе, что и герои его фильмов.

Уэсу интересны странные люди, попавшие в абсурдные обстоятельства, трогательные и наивные, совершающие зачастую совершенно неадекватные поступки, беспомощные и добрые «обаятельные неудачники». Именно такой тип людей всегда оказывается в центре его истории. При этом, эти герои окружены точно такими же персонажами, потому они не являются изгоями и гармонично вписываются в контекст трагикомедийного мира Андерсона.

Все его фильмы насквозь пронизаны грустной иронией, а персонажи при этом часто склонны даже к самоиронии. В каждом фильме обязательно присутствует эпизод с каменным выражением лиц героя на фоне экзотических декораций в минуту невообразимого абсурда (кадр, конечно, при этом будет идеально симметричен). «На грани между иронией и сатирой» – и было бы смешно, если бы не грустные обстоятельства.

Кадр из фильма «Поезд на Дарджиллинг»

Один герой Уэса Андерсона хочет отомстить тигровой акуле, потому пытается преследовать ее на подводной лодке в компании единомышленников. Другой – обманом вынуждает двоих братьев отправиться в путешествие в Индию на поиски сбежавшей матери. Третий – стажируется у самого странного и колоритного консьержа на свете и под аккомпанемент ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной оказывается втянутым в похищение ценной картины эпохи Возрождения. А лисы всей семьей готовят ограбление куриной фермы.

Кадр из фильма «Водная жизнь»

Ни в одном фильме Уэса Андеросна мы не увидим сцен секса, а вот любовная линия в той или иной форме присутствует всегда: и всегда это будет трогательно, наивно и даже чуть неуклюже. Наиболее ярко позицию Андерсона отражает сюжетная линия «Семейки Тенненбаум», где герой с раннего детства влюблен в свою сводную сестру, что в какой-то момент доведет его до неудавшейся попытки суицида. Но вместо инцеста мы в итоге увидим милую и трогательную историю любви. Любовь киномиров Уэса Андерсона – это любовь, лишенная рейтинга.

Существует мнение, что такое отношение так же является частью концепции режиссера: в детском мире его взрослых героев секс неуместен, а вот насилие, пусть и формальное, присутствует почти всегда.

Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт»

Его герои фактически лишены сексуальности — наиболее горячей сценой за все семь полнометражных картин стал тот самый первый поцелуй из «Королевства»: после него у десятилетнего мальчика возникает эрекция. Получается, какие герои, такие у них и приключения. И какие герои, такая у них и любовь.

Бог в деталях

В буквально каждом кадре каждой картины Уэса Андерсона обязательно найдется (и не одна!) занимательная деталь. Стильная и, скорее всего, винтажная, идеально вписанная в цветокомпозицию, и, конечно же, симметрию изображения.

Когда я задумываю очередной фильм, то воображаю мир, в котором будет происходить действие. Все эти дизайнерские детали — это мои попытки создать этот мир, возможно, не похожий на реальность и, надеюсь, не похожий на те места, где вы уже бывали, — рассказывает сам режиссер.

Кадр из фильма «Семейка Тенненбаум»

Например, работая над фильмом «Отель «Гранд Будапешт» режиссер сделал кукольный мультфильм – точную мини-версию, он был показан актерам, и съемочная группа использовала его в качестве путеводителя по сюжету.

Все детали не только помогают выстраивать композицию кадров его фильмов, множество ненавязчивых и странноватых шуток в фильмах Уэса Андерсона зачастую связанны именно с деталями. Например, все мужские персонажи в фильме «Отель Гранд Будапешт» носят усы, а единственный герой, усами не обладающий, глядя на это, принимается их себе рисовать.

Кадры из фильма «Отель «Гранд Будапешт»

К тому же, Уэса Андерсона смело можно назвать одним из немногих современных режиссеров, у которых саундтрек – сюжетообразующее явление. От «Роллинг Стоунс» («Поезд на Дарджиллинг») до Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной («Отель «Гранд Будапешт»).

За кадром

Сам процесс съёмок зачастую проходит необычно. Например, во время работы над «Королевством полной луны» Уэс Андерсон снял старый особняк, чтобы он, оператор и редактор картины могли там работать. Актёров поселили в отеле по соседству, но в итоге и Эдвард Нортон, и Билл Мюррей, и Джейсон Шварцман перебрались в старый дом.

Сильная творческая личность волей-неволей формирует вокруг себя круг людей, которые тянутся к его харизме. Со своим другом и верным соратником актером Оуеном Уилсоном и его братом Люком Уэс познакомился еще в годы обучения в университете, Оуен был соавтором сценариев первых трех фильмов Уэса, и оба актера неизменно играют главные роли во всех его картинах. Еще один герой этого творческого союза – актер Джейсон Шварцман.

Уэс Андерсон и Оуен Уилсон на съёмках «Водного мира»

Когда сын Френсиса Форда Копполы – режиссер Роман Коппола после написания сценариев к двум фильмам Уэса (а в «Королевстве полной луны» есть даже биографические эпизоды из детства Романа!) снял свой фильм «Умопомрачительные фантазии Чарли Свона-третьего» критики охарактеризовали эту фантасмагорию так: «Так бы снимал сам Уэс Андерсон, если был менее талантлив».

Уэс Андерсон и Билл Мюррей

Конечно, без критики его фильмов не обходится. Например, самый распространенный аргумент против картин Уэса Андерсона: «Он постоянно снимает один и тот же фильм». В каждой новой картине мы увидим одних и тех же актеров, играющих несуразных и трогательных трагикомических героев с не вполне адекватными, но милыми приключениями, все это будет снято все так же идеально симметрично с огромным количеством деталей и мелочей, и даже титры, которыми изобилуют картины Андерсона, будут вновь написаны одним и тем же ретро-стилем.

Пародия «Хоррор-фильм Уеса Андерсона» с Эдвардом Нортоном в главной роли

Этот фирменный шрифт Futura, по словам самого режиссера, берет для него истоки в новой волне итальянского кино (одним из своих кумиров-учителей он считает Франсуа Трюффо). Своей «дотошностью» Андерсон обязан еще одному своему кумиру – Стенли Кубрику. А еще один любимый кинематографист Уэса Андерсона – Мартин Скорцезе, был одним из первых в профессиональном сообществе, заметившим его талант: в 2000 году Скорцезе написал о молодом режиссере эссе в журнал «Эсквайер».

Пародия «Что если бы Уэс Андеросон снял фильм «Люди икс»

Дошло до того, что не один десяток лет «стилистика Уэса Андерсона» выходит за пределы его собственных фильмов, и уже у него, все еще молодого режиссера, появляются последователи.

Например, фильм Ричарда Айоади «Субмарина» получил почти официальный статус «Самого уэсо-андеровского фильма из всех, которые не снял сам Уэс Андерсон», фильм «Проделки в колледже» с Аноном Ельчиным в главной роли часто сравнивают с «Академией Рашмор», а главный герой трагикомедии Джареда Хесса «Наполеон Динамит» вполне мог бы гармонично существовать в киномирах Уэса Андерсона наравне с его собственными персонажами.

Фильмы «в стилистике Уэса Андерсона»: «Проделки в колледже», реж. Джон Полл, «Субмарина», реж. Ричард Айоади, «Наполеон Динамит», реж. Джаред Хесс

В начале мая мы увидим новый фильм Уэса Андерсона, на этот раз анимацию (последний его мультфилм, «Бесподобный мистер фокс», получил несколько номинаций на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Сатурн») – где соавторами сценария и авторами литературной основы являются все те же Роман Коппола и Джейсон Шварцман – «Остров собак».

Мультфильм снят в технологии «стоп моушен» (то есть, покадровой анимации) – такой метод знаком нам по платслиновым приключениям Уоллеса и его пса Громита, мультфильмам Тима Бартона, и, конечно, работам самого Уэса Андерсона.

Трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Остров собак»