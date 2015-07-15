Вечный сон Анны-Варни Кантодеа

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Приготовьтесь услышать, как звучит настоящая депрессия. Культовая готическая группа Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows, состоящая из одного участника, никогда не выступает вживую. Но почему живые так любят этот «ансамбль теней»?

Чужой среди своих

Когда Том Йорк был ещё полон надеж и юношеского максимализма, а Саша Васильев переживал сладостные мгновения пубертата, над музыкальной тусовкой воссоединенной Германии начала сгущаться тьма. Из этой тьмы появилась Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows («Вечный сон и Ансамбль теней»). Главным, а затем и единственным постоянным участником стала Анна-Варни Кантодеа — вокалистка, автор музыки и текстов, душа и сердце коллектива.

Эта история началась в 1960-х. С самого начала в жизни Анны-Варни всё было непросто. Начать хотя бы с того, что она родилась мальчиком. И уже к пяти годам поняла, что природа где-то напутала. Странное поведение сына, предпочитавшего во всём походить на девочку, встревожило родителей, но старая нордическая закалка не признаёт сентиментальность и разговоры по душам. Ежедневная порция нравоучительных избиений должна была исправить ситуацию. Однако Анна-Варни осталась верна идеалам трансгендерности, а насмешки окружающих и побои от родителей заставили ее в 12 лет впервые задуматься о суициде. В многочисленных интервью госпожа Кантодеа, уже возведенная фанатами на пьедестал живой Богини, признает, что «смерть — это дерьмо», а от последнего шага её удерживает неуверенность, что физическая кончина действительно конец всего.

Самым сильным впечатлением детства Анна-Варни называет операцию по удалению гланд в шестилетнем возрасте. Именно тогда ансамбль теней впервые проявил себя. Когда маленького мальчика усыпили анестезией, тело осталось во власти врачей, а душа, по утверждению Анны-Варни, наблюдала за происходящим с потолка. Увиденное разочаровало бессмертную субстанцию, поэтому, придя в себя, Варни возненавидел свою плоть и методично умерщвляет её до сих пор. Позднее она определила себя как существо пятого пола, в котором соединились несколько душ. А в такой внутренней многоголосице легко потеряться.

Луч тьмы в царстве света

Ненависть к себе, раздирающие внутренние противоречия стали мощным стимулом к созданию музыки. И когда весь мир ждал перемен, а Берлинская стена рухнула под напором свободолюбивых настроений, в одном из баров Франкфурта Анна-Варни встретила Хольгера. Оба увлекались готикой и дарквейвом, считали, что в унылый андеграунд родного города пора привнести что-то новое. Так появился проект Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows. Группа состоит из Анны-Варни и духов, которые нашептывают, какую музыку стоит записать. Хольгер продержался в этой компании 4 года и 3 кассетных альбома, а потом предпочел секретным материалам спокойную бюргерскую жизнь.

Из интервью для Absenta Musical. Анна-Варни рассказывает о своей музыке: «Она может пробудить внутри вас нечто, что давно дремлет, да… но она сделает это аккуратно… лишь потому, что она предназначена, чтобы будить».

После того как состав живых участников сократился вдвое, проект начал превращаться из странного хобби двух чудаков в легенду готик-рока. Хотя нельзя обозначить музыкальную направленность Sopor Aeternus одним-двумя жанрами. В этом музыкальном котле соединились дарквейв, средневековая музыка, фольклорные мотивы и многое другое. Анна-Варни Кантодеа никогда не выступает вживую, не интересуется настроениями фанатов и лейблов, не появляется на ТВ. Она редко покидает дом, дает интервью по телефону и не чаще двух раз в год выпускает клипы. Но за 25 лет существования Ансамбля выпущено больше 20 релизов, включая синглы, сборники ремиксов и мини-альбомы. Неплохо для человека, страдающего хронической депрессией? Музыку и тексты многие находят излишне мрачными, патологическими. Сама Анна-Варни не считает свои творения депрессивными.

Музыка, созданная для мертвых детишек. Ушедшие возлюбленные, преданная любовь, разложение, асексуальность, отчаяние, смертный сон — любимые темы творчества. Но не воспринимайте это буквально. Музыка всегда была хорошим лекарством от болезней души, и Анна-Варни точно это знает.

Отстранить от себя боль. Написать текст о мальчике, сторожащем кости матери, чтобы та не восстала от смерти. О королеве-девственнице. О холодных губах возлюбленного. Об убежище глубоко под землей. Создать музыкальную линию и разослать наброски сессионным музыкантам. Свести альбом и оформить в лучших традициях готической эстетики. И пережить один миг очищающей радости.

Публичное одиночество

Мир пойман в социальные сети, и от пристального взгляда через монитор негде укрыться. Но Анне-Варни удается обмануть Большого Брата. Мы знаем о ней лишь то, что она рассказывает. Официальные страницы на Facebook и MySpace обновляются нечасто. Редкая заметка, фото для нового альбома, ссылка на клип. Никакой информации, разрушающей сложившийся образ. Всё самое потайное она давно рассказала в своей музыке.

Имеющий уши да услышит.