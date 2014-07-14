Современное искусство — от таланта к сумасшествию

Вдохновение

Искусство ­­— вечный поиск чего-то нового, будоражащего, раскрывающего сознание и задевающего за живое. Сейчас, в эпоху технологий и под влиянием пропаганды расширения сознания, искусство — это всё и ничего.

Современному искусствоведу пришлось бы набраться терпения, если бы ему представилась возможность объяснить Микеланджело, почему Дюшан не менее велик, чем мастера эпохи Ренессанса, а «Фонтан» признан британскими специалистами величайшим произведением своей эпохи.

Кажется, что сегодня художник каждый второй. Кто-то делает портреты из спагетти, кто-то натюрморты из крыльев мёртвых бабочек.

Студент из США стал звездой интернета, создав копии картин Ван Гога из фотографий космоса НАСА, сделанных телескопом «Хаббл» за последние 20 лет.

На фоне всего этого такие материалы, как песок, листья и крупы — вполне себе стандартный инструмент в руках художника.

Но и краски ещё не полностью устарели, хоть и зачастую ведут себя в руках мастеров совсем не так, как мы привыкли. Молодой и талантливый художник Алекс Радченко считает себя основателем нового направления в живописи — «стрим арт» (от англ. «stream» — поток). Он льёт краску на горизонтально лежащий холст, не жалея ни материала, ни одежды, ни интерьера, создавая «дивный новый мир».

Поллок оценил бы такой подход и талант молодого художника, но и, скорее всего, оспорил бы его новаторство.

Необычно. Талантливо. Современно.

Складывается впечатление, что современное искусство кричит о том, что оно есть во всём. Что стоит лишь по-новому посмотреть на привычные предметы, и вам откроется другая грань реальности.

С одной стороны, это здорово, жить и знать, что вокруг тебя не серый душный офис, а постмодернистская инсталляция, частью которой являешься и ты сам. С другой — некоторые ребята уже съехали с катушек, усвоив эту мысль.

В 1974 году сербская художница Марина Абрамович, перформансистка и просто забавная женщина, создала, пожалуй, самый известный свой перформанс, где главная и одновременно пассивная роль досталась ей самой. Разместив на столе 72 предмета пыток (ножницы, ножи, хлысты, заряженный пистолет и прочее), она села и объявила публике, что любой желающий может делать с ней что угодно, используя выбранный предмет на столе.

Я чувствовала реальное насилие: они резали мою одежду, втыкали шипы розы в живот, один взял пистолет и прицелился мне в голову, но другой забрал оружие. Воцарилась атмосфера агрессии. Через шесть часов, как и планировалось, я встала и пошла по направлению к публике. Все кинулись прочь, спасаясь от реального противостояния.

Искусство? Психическое расстройство? Акт протеста?

В 1960 году концептуальный художник Ив Кляйн решил полететь на Луну. Один. Самостоятельно. Просто выпрыгнув из окна.

Где искусство, а где сумасшествие? Где талант и умение видеть новое в привычном, а где лицемерное желание обывателя выставить себя не таким, как все?

На эти вопросы каждый сам сформулирует для себя ответ и будет с пеной у рта доказывать свою точку зрения другому, и никогда не докажет.