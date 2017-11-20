Лондон: сумеречный дозор

фотографии

Точное время не указано... «Ох, еще бы поспать... Ну почему так истошно звонит будильник? Может быть кто-то все же выключит эти противные трели? Как? На улице уже темнеет? Солнце садится? Не хочется, но придется вылезать из-под одеяла. Так, берем себя в руки! Раз-два...Работа – превыше всего!»

Британский фотограф Эдо Золло (Edo Zollo) снимает исключительно по ночам. Он как заправская сова встает в восемь вечера, неспешно одевается, варит себе хороший кофе и садится за небольшой стол. Золло ставит рядом с собой горячую кружку, из которой вьется тонкий аромат бодрящего напитка, и достает кипу бумаг. Среди них большие листы потрепанного временем ватмана, остатки кальки, страницы, исписанные корявым непонятным почерком. Почти сразу Эдо находит необходимый свиток. Это подробная карта Лондона. Фотограф внимательно штудирует один район за другим. Его глаза так и бегают вверх-вниз, вправо-влево. Но не потому что Золло не ориентуруется в столице Туманного Альбиона. Напротив, Эдо как никто другой знает город, может провести по самым потаенным закоулкам. Съемками центра дождей он занимается уже несколько лет. Но каждый день выходит на фото-охоту как в первый раз – с мурашками по коже и учащенно бьющимся сердцем. «Так, здесь я был накануне. Мне не очень понравилось. Поеду-ка нынче сюда. Мне кажется будет получше», — под нос приговаривает Золло. А за окном уже один за другим перемигиваются уличные фонари, машины включили фары. Мегаполис наполняется ритмами, красками, звуками в стиле Никты. Это значит, пора спешить: брать камеру, запирать на ключ дверь и отправляться в поисках стоящего кадра.

Ночной город предстает перед Эдо во всей своей красе. Высокие здания отбрасывают огромные тени. Мокрый асфальт превращается в настоящие залежи угольных пород, которые зловеще поблескивают вдали. Витрины пабов и ресторанов переливаются всеми цветами радуги, зазывая припозднившихся посетителей. Золло оглядывается по сторонам – пока ничего. Нет ни интересной картинки, ни захватывающего сюжета. Следует немного подождать. Фотограф вдумчиво идет по переулкам. В его походке нет целенаправленности. Каждый шаг спокоен и размерен. Золло с надеждой всматривается в стеклянные рамы строений: может быть на этот раз улыбнется удача? Но нет, только пустые отражения. Как вдруг… За продолговатым эркером открывается сцена из жизни. В вестибюле при тусклом синем свете можно едва различить вереницу пластмассовых стульев. Тех, которыми обычно обставляют офисы. На одном из них прикорнул какой-то человек.

Изнеможённый непростым днем, он неуклюже опустил голову на сомкнутый кулак и закрыл глаза. Невозможно разобрать, спит ли мужчина или просто отдыхает в забытьи. Отточенными движениями Эдо достает из рюкзака свой фотоаппарат, делает надлежащие настройки и жмет на кнопку «Пуск». С почином: в копилке сигнальный снимок. Британец хитро улыбается, снова кладет технику в сумку и продолжает свои поиски. Незаметно фотограф забредает в какой-то тупик. В нем нет ничего, кроме непонятного мусора, да чьи-то вещей, небрежно сложенных в большие пакеты. На битуме напротив единственного проема расположился человек. По одежде не скажешь, что нищий. К тому же в руках мобильный телефон. Видимо, ждет кого-то или просто сбился с пути.

Бывает же и такое. А для Эдо это еще одна находка – момент, наполненный тревогой, предчувствиями и надеждой.

Час ночи. На улице холодно, пришлось зайти в кафе. Как всегда, захватил с собой ноутбук. Можно с пользой выгрузить фотографии на жесткий диск, отобрать лучшие и прямиком их отправить в социальные сети. Как же приятно делиться снимками с такими же полуночникам, как и я! Два часа ночи. Чувствую себя намного лучше. Опять полон энергии. Закрываю за собой дверь ресторана и выхожу на улицу. В лицо дует противный ветер. Но все ерунда. Хочу получше прочесать сей район. Теперь готов щелкать затвором направо и налево…

Страсть к сумраку у британца с детства. Ему было лет шесть, когда его отец, кстати, тоже фотограф, стал прививать сыну любовь к данному искусству. Он показывал, как придумать интересную тему, правильно взять баланс, выстроить эпизод. Естественно, дело не обходилось без проявки отпечатков. Это были времена пленочных фотоаппаратов, когда катушка хранила лишь тридцать шесть заветных кадров. Процесс получения фотографий с негатива проходил в закрытом темном помещении при мерцании тусклой красной лампочки. Эдо смотрел словно завороженный как постепенно на обыкновенном белом листе бумаги, помещенном в раствор, начинали проявляться очертания. Нос, подбородок, смеющийся взгляд, залихватская улыбка. Уже через минуту на маленького Золло хитро поглядывал мальчуган, его ровесник. Британец хотел поскорее запомнить все шаги проявки снимков, поэтому постоянно повторял их про себя. Позже он завел дневник. Так появилась еще одна привычка: поэтапно записывать каждый прожитый день.

Четыре часа утра. Понемногу одолевает усталость. К тому же замерз ужасно. Промозглая влажность пробирается сквозь одежду, очень неприятно. Сегодня было много работы. Удалось найти забавные сюжеты. Особенно понравилась девушка на мосту. В гордом одиночестве она встала под фонарем и пыталась рассмотреть что-то в своем гаджете. Потрясающий свет! Обожаю, когда он холодный, а не теплый. Верю, что моя камера справилась с задачей, картинка окажется четкой. Нужно купить что-нибудь согревающего. Покручусь еще немного на проспекте, а потом отправлюсь домой.

Золло милы не только одинокие герои. Его также привлекает симметрия зданий. Строения должны быть идеально ровными, без единого бугорка. Прямые линии придают солидность и одновременно строгость. Они незаметно соединяются с границами пешеходных тротуаров. В результате возникают удивительные по красоте и масштабу прямоугольники, треугольники, квадраты.

В пору брать линейку с транспортиром в оборот и заново штудировать учебник геометрии. Еще одним концептуальным элементом Эдо считает лестницу. Ее неоспоримое достоинство – многоликость и многогранность. Все зависит от того, с какой стороны посмотреть на данный объект. Его ступени способны принять форму четко срезанных бревен, добросовестно сложенных одно на другое. А могут исчезнуть совсем, оставив на память единичную кривую.

Вообще, Золло олицетворяет ночной Лондон с мистицизмом и сказочностью. Хотя и признает: последние годы мегаполис сильно меняется. Мало-помалу в прошлое уходит его неподдельный колорит.

Шесть часов утра. Наконец-то я дома. Выжит как славный большой спелый лимон. Град на Темзе начинает потихоньку просыпаться. Ехал на электричке, с каждой остановкой было все больше народа. Рассвет. Первые лучи солнца ловко пробрались через занавеску и теплотой ласкают ладонь. Я сижу за компьютером и жду, пока загрузятся сегодняшние фотографии. Предстоит долгий и нудный процесс отбора. Но я привык. Вот это изображение стоит взять. Следующее – в корзину. Еще одно – туда же. Номер пятьдесят, наверное, оставлю. Хотя пока не слишком уверен.

Девять часов утра. Пятнадцать сильных сцен – неплохой улов. Посмотрим, что будет завтра. Больше не могу, сознание в ступоре. Скорей бы дойти до кровати. Наконец-то подушка и горизонтальное положение. Все, спокойной ночи!

Эдо Золло с шумом захлопывает свой дневник, кладет его рядом с собой, поворачивается на бок и тут же засыпает как младенец. Уже сегодня он выйдет отстаивать свой новый сумеречный дозор.

Сайт фотографа: http://www.edlondonphotography.co.uk/