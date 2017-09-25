Девушка с татуировкой дракона – Пеппи, которая выросла

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Трилогия о девушке с татуировкой дракона и две последующие экранизации – бестселлеры последнего десятилетия. Главная героиня стоит особняком в списке женских литературных персонажей и их экранных воплощений. В Европе её называют Пеппи из сказки «Пеппи Длинный чулок» Астрид Линдгрен, которая выросла и живет в нашем 21 веке.

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Автор книжной трилогии Стиг Ларсен не успел при жизни увидеть в печати даже первую книгу серии. Когда он скончался от инфаркта, пешком поднимаясь на седьмой этаж своего офиса, контракт на издание «Девушки с татуировкой дракона» было еще только-только подписан. И уже после его смерти трилогия стремительно обрела популярность не только в Швеции, но и во всем мире: было продано больше шестидесяти миллионов экземпляров, появилось четыре экранизации книг.

Трилогия о приключениях Лисбет Саландер «Миллениум» – единственное художественное произведения Стига Ларсена. При жизни он прославился своей правозащитной деятельностью, исследованиями правого экстремизма, нацизма, расизма и феминизма (опубликовано четыре его книги исследований), работой журналиста – всю жизнь он писал о преступлениях против женщин, был политическим активистом Социалистической партии и даже основал организацию по противодействию расистских и экстремистких взглядов среди шведской молодежи и издавал одноименный журнал.

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Обратившись к художественной литературе, Стиг Ларсен остался верен темам, которым посвятил свою жизнь: в оригинале первая книга трилогии – «Девушка с татуировкой дракона» – называется «Мужчины, которые ненавидят женщин». Помимо детективной интриги, рассказанной четким и порою безэмоциональным журналистким языком, в книгу вошли все его взгляды на современное шведское общество и его проблемы.

Американское и французское издания трилогии

И даже образ главного героя, издателя и журналиста Микаэля Блумквиста, вышел весьма автобиографичным. Издатели и друзья Стига Ларссона признаются, что он был трудоголиком и заядлым курильщиком (выкуривал более шестидесяти сигарет в день!). Микаэль так же, как и его создатель, уважаемый журналист, правоборец, публичное лицо, по ходу повествования имеющий связь с пятью разными женщинами (за весь цикл – три книги). При этом с восемнадцати лет сам Стиг Ларсон находился в отношениях с литератором и общественной активисткой Евой Габриэльсон, которая на протяжении тридцати лет была его верным другом и коллегой. В подобной ситуации оказываются и его персонажи.

Стиг Ларсон и Ева Габриелльсон

Сам Стиг Ларсен называл своего героя «родственником Кале Блумквиста» – персонажа книг для детей Астрид Линдрген, комедийного юного детектива, или, как его еще называют «Сыщика Кале». Даже полное имя Микаэля – Карл (Кале) Микаэль Блумквист. «Кале» – так Микаеля зовут его недоброжелатели. Это, как и другие связи с произведениями Астрид Линдрген, не раз обыгрывается в книге.

Персонажи сказок Астрид Линдрген

Лисбет – взрослая Пеппи

Пеппи Длинный чулок , один из негласных символов Швеции наравне с Карлсоном, и Стигу Ларссону, по его словам, как шведскому писателю было особенно интересно взять этот всеми узнаваемый образ за основу и пофантазировать, попытаться представить, как выглядела бы Пеппи Длинный чулок в современном мире.

Cтиг Ларссон неоднократно говорил, что на создание главных персонажей книг его вдохновили образы, созданные шведской сказочницей Астрид Линдгрен. Прототипом Лисбет является Пеппи Длинный Чулок. В книге, в отличие от экранизаций, Лисбет рыжая, как и Пеппи. А табличка на двери новой квартиры Лисбет, гласит «В. Кула» (сокращение от Villekulla «Вилла Курица», – виллы, где жила Пеппи в книгах Линдрген).

По сюжету, занимаясь расследованием, Микаель обнаруживает книги «Пеппи Длинный чулок» и «Кале Блумквист и Расмус». И даже бродячая кошка, с которой у Микаэля завязывается дружба, зовется именем персонажа сказок Линдрген – Чёрвен.

Как и Пеппи, Лисбет физически сильна, обладает яркой вызывающей внешностью. У неё было тяжёлое детство. А вместо лошади, которая была в сказке у Пеппи, у Лисбет – мотоцикл.

Руни Мара (Лисбет из американской экранизации) в образе «Лисабет-взрослой-Пеппи»

Как и Пеппи, Лисбет — ходячая социальная проблема. Формально сирота, она признается недееспособной, и находится под опекой государства. Ее отвергают окружающие, но вовсе не из-за ее вызывающего поведения или нестандартного образа жизни – отторжение вызывает тот факт, что Лисбет сознательно не хочет социализироваться. Современное шведское общество дает возможность зажить нормальной жизнью всем: инвалидам, сиротам, бывшим преступникам, главное, чтобы ты сам захотел влиться в социум. Лисбет же неприветлива, не желает общаться с коллегами, не имеет друзей и не хочет их заводить.

Кадр из американской экранизации

Тут возникает еще одна параллель с биографией автора – по завещанию Стиг Ларсен оставил все свои сбережения социалистической партии Швеции, но его признали недействительным и все имущество, включая капиталы за продажу книг, против воли Ларсена перешли его к отцу и брату.

Кадр из фильма (Швеция) – социальный работник домогается Лисбет

По словам Стига Ларсена, еще одной причиной, побудившей его взяться за написание трилогии, стали угрызения совести – в возрасте пятнадцати лет он стал свидетелем изнасилования женщины по имени Лисбет.

При этом Лисбет Саландер остаётся классическим детективным протагонистом со всеми полагающимися ему атрибутами. Как у Шерлока Холмса или Эрклюля Пуаро, у ее персонажа есть предыстория, она обладает гениальными талантами и яркой внешностью.

А история любви Лисабет и Микаеля, как точно выразился один киновед, стала историей «скорее о разбитых сердцах, чем о сломленных людях».

Кадр из американской экранизации

Экранизации: Швеция против Америки

В то время как на родине «Девушки» вышли экранизации всех трёх книг, американцы экранизировали пока что только первую часть.

Атмосфера шведской и западной версии почти совпадает. И там и там кинематографисты очень дотошно и бережно отнеслись к деталям.

Можно сказать, что американская версия в целом получилась эффектнее и динамичнее, а шведская — более сухой, приближенной к книжной манере повествования.

В шведской версии показана бытовая, неотретушированная Швеция, в американской всё немного нарочито и с налётом голливудского гламура.

Кадр из шведской экранизации

Главное различие двух экранизаций – образ Лисбет Саландер. В шведской версии Лисбет играет шведская актриса Нуми Рапас, знакомая зрителю по фильмам «Шерлок Холмс: Игра теней» и «Прометей». На момент начала съемок ей было 29 лет, в то время как книжной Лисбет 24 года. От этого меняется восприятие персонажа. Лисбет в исполнении худой, но жилистой и высокой Нуми Рапас выглядит нормальной молодой женщиной.

Лисбет в американской версии и Лисбет в шведской

Перед режиссером американской экранизации Дэвидом Финчером встала необычная и сложная задача: снять свою версию, спустя очень небольшое время после премьеры шведской экранизации, ставшей хитом. Актриса Руни Мара, играющая роль Лисбет, за один день сделала пирсинг во всех местах, где это требовалось по сценарию, хотя раньше не носила даже серьги.

Роль Микакэля исполнил Дэвид Крейг, представ перед зрителем эдаким «Джеймсом Бондом наоборот» – для того чтобы актер казался неповоротливее и тучнее, на протяжении фильма он появляется в кадре в свитерах, под которыми надеты сразу несколько маек и футболок.

Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда и в роли Микаэля Блумквиста

В своей экранизации, бережно следуя первоисточнику, Дэвид Финчер сохранил свой фирменный стиль и индивидуализм, придав ей узнаваемость и аллюзии со своими предыдущими работами: старое, так и нераскрытое много лет назад дело («Зодиак»), далекий пустой и зловещий остров («Чужой 3»), конфликт поколений («Игра»), грустная поэтичнсть любовной линии («Загадочная история Бенжамина Баттона»), расследование убийств религиозного маньяка с цитатами из Библии («Семь»).

На роль Лисбет рассматривались такие актрисы, как Скарлет Йохансен, Натали Портман, Эмма Уотсон, Кристин Стюарт и Ева Грин. А Микаеля могли сыграть Бред Питт, Джордж Клуни, и даже Джонни Депп.

Композитором американской версии фильма стал Трент Резнор, лидер группы «Nine Inch Nails», а также композитор Аттикус Росс. За работу над музыкой к предыдущему фильму Дэвида Финчера «Социальная сеть» они получили премию «Оскар».

Запутанная судьба экранизаций

В то времякак шведские кинематографисты экранизировали всю трилогию, Дэвид Финчер выпустил фильм только по первой книге. На протяжении шести лет мир ждал продолжения истории, но запуститься второму фильму все время что-то мешало, а слухи ходили самые противоречивые. То якобы Дэниел Крйг отказывался сниматься дальше (несмотря на контракт на как минимум два продолжения), то вроде как сам режиссер находился в конфликте со студией из-за разного видения бюджета фильма.

Кадр из американской экранизации

В конце концов в 2015 году вышло продолжение серии книг: «Девушка, которая застряла в паутине», которую написал журналист Давид Лагеркранц. Но и тут не обошлось без конфликта. Ева Габриэльсон боролась с отцом и братом покойного Ларсона за литературные права (которые, вопреки завещанию, отошли им по закону вместе с имуществом), но в конце концов она проиграла дело. Таким образом, продолжение приключений Лисабет вышло против воли Евы и очень ей не понравилось. Критики так же встретили сиквел другого автора очень прохладно.

Стиг Ларсен и Ева Габриэльсон

Но за это время конфликт с продолжением американской экранизации так и не разрешался. И в этом году студия Сони приняла весьма неоднозначное решение – полностью перезапустить историю, с иными актерами и режиссером, взяв за основу нового фильма тот самый последний спорный роман – «Девушка, которая застряла в паутине». Дата выхода фильма уже объявлена, а нам остается только перечитывать книги и смотреть уже существующие фильмы.