Прочь лейблы. Мода – это состояние души

Взять, скажем, итальянского студента Паоло Каразана (Paolo Carazana). Тот еще только учится создавать эскизы. Однако на модном показе, организованном в Вестминстерском университете для начинающих кутюрье, Каразана в буквальном смысле слова превратил подиум в натуральную свалку из состаренных вещей. Над моделями нависали объемные пиджаки, обвитые рубашками и шарфами. А из рукавов изделий выпирали огромные, нечеловеческой длины каучуковые руки. Такой своеобразный ремейк фильмов ужасов. Чем не легендарный «Кошмар на улице Вязов» в действии?
Впрочем, сама мода от итальянца Паоло выдержана примерно в том же стиле триллера – мешкообразные пальто-платья мистически развиваются при ходьбе. Аксессуаром служат уже знакомые по декорациям силиконовые кисти. Такую моду Каразана предлагает для представителей сильного пола. И своей незаурядностью уже снискал сторонников.
Коллекция Паоло настолько интригующая и непривычная для простого обывательского взгляда, что заставляет по-настоящему задуматься. Ведь в ней настолько тонко переплелись мода и искусство, — делится своими впечатлениями Джойс Торнтон, преподаватель Вестминстера.
Китаянка Иньи Лу (Yingyi Lu) также уверена, что мужская мода должна выглядеть несколько иначе. Вместо традиционной строгой тройки Лу облекает менов в твидовые сарафаны в складку и укороченные фраки-бюстье.
Элегантная деталь – миниатюрная шапочка-таблетка с прозрачной вуалью. Все эскизы китаянки имеют реальные прототипы. В течение нескольких лет она изучала туалеты кукол Викторианской эпохи, а заодно фотографии конца девятнадцатого столетия. Лу было любопытно, как в ту эпоху одевались английские дети из богатых семей.
Вы представить себе не можете, сколько информации было перелопачено, — рассказывает Иньи Лу. В результате я поняла одну очень интересную вещь: куклы, как и собственно мода для юных чад, всегда базировалась на рисунках самих детей. Если не верите, лично посмотрите. Для того, чтобы реализовать свой проект, я сначала шила одежду для пупсов. Если она мне нравилась, делала настоящие лекала, если нет – идея шла в помойку.
А вот Бренд Vin + Omi вовсе не новичок. На модном рынке эта международная корпорация успешно работает с 2004-го. Выбрав главным постулатом текстиль, компания старается выпускать по две коллекции в год. Но вопрос – из чего этот самый текстиль? И поверенные марки гордо декламируют: материал вырабатывается из пластика, найденного на просторах мирового океана. Разумеется, под стилем и «упаковкой» таится глубокий смысл: не загрязняй окружающую среду. Скорее всего поэтому Vin + Omi в текущем сезоне предлагает распрощаться раз и навсегда с маленьким черным платьем от Коко Шанель и облечь себя в розовые балахоны и такую же розовую обувь.
Нам важно, чтобы наши клиенты ценили историю, — отмечают представители Vin + Omi. С другой стороны, мы стремимся к тому, чтобы в наших произведениях можно было сходить на вечеринку или остаться дома и выпить в одиночестве бокал вина.
Еще один персонаж — Пэм Хогг (Pam Hogg). Несмотря на то, что у нее одеваются Кейт Мосс и Леди Гага, модельер всегда отличалась бунтарским характером.
Ворвавшись в мир кутюр в 1981-м году с коллекцией в жанре панк, Хогг продолжает уже более 25-ти лет следовать данному направлению. Для тонких ценителей нетривиальности англичанка смастерила полупрозрачные, а где-то и совсем прозрачные комбинезоны из латекса с неимоверным количеством рюшек. У головных уборов преобладает дух милитари – высокие кепки с козырьками и античные шлемы с крыльями.
Абсолютно другой подход у Роттингдин Базаар (Rottingdean Bazaar). Это содружество двух британских дизайнеров Джеймса Зезеуса Бака (James Theseus Buck) и Люка Брукса (Luke Brooks) советует женщинам облачиться в круги от дартса, обвязав себя при этом удлинителем с розеткой. А мужчинам настоятельно рекомендует обзавестись картонной цветной фигурой английской актрисы и модели Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell).
Мы пытаемся найти материалы и объекты, которые содержат мысль внутри себя, — утверждают Джеймс и Люк. – Собственно, так и родилась концепция о возможности использовать игру в дротики, в которую, кстати, изначально перекидывались солдаты. Уже намного позже она вошла в народ.
Показ юного, но уже подающего большие надежды Мэтти Бована (Matty Bovan) кроме как хаос никак не назовешь. Это объемные бесформенные наряды, сочетающиеся с нарисованными квадратными масками на лицах, а еще связкой разноцветных шаров, которые так и норовят взлететь вверх, подняв непокорную модель вместе с собой. Новую коллекцию Бован посвятил памяти своей бабушки, которая скончалась некоторое время назад. А делал лекала экспериментатор в своем гараже. Там же и примерял их на манекенах.
Балагур Эдвин Мохни (Edwin Mohney), наоборот, предпочитает творить в собственной мастерской. Его тема запретного плода уже не один сезон будоражит публику. Мохни разрывает все воздвигнутые границы и демонстрирует свое видение естественного вдохновения. Модельер внедряет в массы наряды, где главный элемент незаменимая мужская латексная деталь, используемая во время занятия любовью.
Причем порой из такой одежды торчат только ноги, а на уровне глаз едва заметно прорезанное отверстие. Поклонники Эдвина так отреагировали в социальных сетях на его новое изобретение.
Это выглядит, как будто мы бежим от практических традиций, — написал один пользователь.
Думаю, что такие костюмы будут продаваться на ура. Может и мне купить такой?, — пошутил другой юзер всемирной паутины.
Впрочем, если вы считаете, что подшучивать над высокой модой – преимущественно удел молодых, то вы сильно заблуждаетесь. Креативный директор прославленного бренда Гуччи (Gucci) Алессандро Микеле устроил на подиуме форменную битву престолов, перенесясь на несколько веков назад. Модели выходили с дракончиками – детенышами молочного колора в руках. Периодически манекенщицы держали отрубленные головы, по всем характеристикам и параметрам напоминавшие их собственные. Ну и гвоздь программы – третье око на лбу, от взгляда которого не скроется ничего.
Мы докторы Франкештейны наших жизней, — сказал Микеле сразу после церемонии презентации коллекции. – Безусловно, здесь что-то есть от психической клиники. С другой стороны, я хотел показать процесс креативности.
Осталось только найти, куда применить такие бесчинства фантазии. Ведь большинство обывателей живут все-таки модой, а не разумом.