Прочь лейблы. Мода – это состояние души

Мода

Модельеры от кутюр обычно не гонятся за стильными тенденциями. Как показывает практика, их юбки, брюки, блузки, платья вряд ли наденешь даже на светский раут высокого полета. Здесь действует абсолютно иной принцип: удивить, эпатировать, привлечь внимание и, наконец, заставить говорить о себе. Поэтому в такой моде скорее заключен философский подтекст: борьба человека с природой или с самим собой. В коллекциях осень-зима 2018-ть таких размышлений более чем достаточно.

Взять, скажем, итальянского студента Паоло Каразана (Paolo Carazana). Тот еще только учится создавать эскизы. Однако на модном показе, организованном в Вестминстерском университете для начинающих кутюрье, Каразана в буквальном смысле слова превратил подиум в натуральную свалку из состаренных вещей. Над моделями нависали объемные пиджаки, обвитые рубашками и шарфами. А из рукавов изделий выпирали огромные, нечеловеческой длины каучуковые руки. Такой своеобразный ремейк фильмов ужасов. Чем не легендарный «Кошмар на улице Вязов» в действии?

Впрочем, сама мода от итальянца Паоло выдержана примерно в том же стиле триллера – мешкообразные пальто-платья мистически развиваются при ходьбе. Аксессуаром служат уже знакомые по декорациям силиконовые кисти. Такую моду Каразана предлагает для представителей сильного пола. И своей незаурядностью уже снискал сторонников.

Коллекция Паоло настолько интригующая и непривычная для простого обывательского взгляда, что заставляет по-настоящему задуматься. Ведь в ней настолько тонко переплелись мода и искусство, — делится своими впечатлениями Джойс Торнтон, преподаватель Вестминстера.

Китаянка Иньи Лу (Yingyi Lu) также уверена, что мужская мода должна выглядеть несколько иначе. Вместо традиционной строгой тройки Лу облекает менов в твидовые сарафаны в складку и укороченные фраки-бюстье.

Элегантная деталь – миниатюрная шапочка-таблетка с прозрачной вуалью. Все эскизы китаянки имеют реальные прототипы. В течение нескольких лет она изучала туалеты кукол Викторианской эпохи, а заодно фотографии конца девятнадцатого столетия. Лу было любопытно, как в ту эпоху одевались английские дети из богатых семей.

Вы представить себе не можете, сколько информации было перелопачено, — рассказывает Иньи Лу. В результате я поняла одну очень интересную вещь: куклы, как и собственно мода для юных чад, всегда базировалась на рисунках самих детей. Если не верите, лично посмотрите. Для того, чтобы реализовать свой проект, я сначала шила одежду для пупсов. Если она мне нравилась, делала настоящие лекала, если нет – идея шла в помойку.

А вот Бренд Vin + Omi вовсе не новичок. На модном рынке эта международная корпорация успешно работает с 2004-го. Выбрав главным постулатом текстиль, компания старается выпускать по две коллекции в год. Но вопрос – из чего этот самый текстиль? И поверенные марки гордо декламируют: материал вырабатывается из пластика, найденного на просторах мирового океана. Разумеется, под стилем и «упаковкой» таится глубокий смысл: не загрязняй окружающую среду. Скорее всего поэтому Vin + Omi в текущем сезоне предлагает распрощаться раз и навсегда с маленьким черным платьем от Коко Шанель и облечь себя в розовые балахоны и такую же розовую обувь.

Нам важно, чтобы наши клиенты ценили историю, — отмечают представители Vin + Omi. С другой стороны, мы стремимся к тому, чтобы в наших произведениях можно было сходить на вечеринку или остаться дома и выпить в одиночестве бокал вина.

Еще один персонаж — Пэм Хогг (Pam Hogg). Несмотря на то, что у нее одеваются Кейт Мосс и Леди Гага, модельер всегда отличалась бунтарским характером.

Ворвавшись в мир кутюр в 1981-м году с коллекцией в жанре панк, Хогг продолжает уже более 25-ти лет следовать данному направлению. Для тонких ценителей нетривиальности англичанка смастерила полупрозрачные, а где-то и совсем прозрачные комбинезоны из латекса с неимоверным количеством рюшек. У головных уборов преобладает дух милитари – высокие кепки с козырьками и античные шлемы с крыльями.

Абсолютно другой подход у Роттингдин Базаар (Rottingdean Bazaar). Это содружество двух британских дизайнеров Джеймса Зезеуса Бака (James Theseus Buck) и Люка Брукса (Luke Brooks) советует женщинам облачиться в круги от дартса, обвязав себя при этом удлинителем с розеткой. А мужчинам настоятельно рекомендует обзавестись картонной цветной фигурой английской актрисы и модели Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell).

Мы пытаемся найти материалы и объекты, которые содержат мысль внутри себя, — утверждают Джеймс и Люк. – Собственно, так и родилась концепция о возможности использовать игру в дротики, в которую, кстати, изначально перекидывались солдаты. Уже намного позже она вошла в народ.

Показ юного, но уже подающего большие надежды Мэтти Бована (Matty Bovan) кроме как хаос никак не назовешь. Это объемные бесформенные наряды, сочетающиеся с нарисованными квадратными масками на лицах, а еще связкой разноцветных шаров, которые так и норовят взлететь вверх, подняв непокорную модель вместе с собой. Новую коллекцию Бован посвятил памяти своей бабушки, которая скончалась некоторое время назад. А делал лекала экспериментатор в своем гараже. Там же и примерял их на манекенах.

Балагур Эдвин Мохни (Edwin Mohney), наоборот, предпочитает творить в собственной мастерской. Его тема запретного плода уже не один сезон будоражит публику. Мохни разрывает все воздвигнутые границы и демонстрирует свое видение естественного вдохновения. Модельер внедряет в массы наряды, где главный элемент незаменимая мужская латексная деталь, используемая во время занятия любовью.

Причем порой из такой одежды торчат только ноги, а на уровне глаз едва заметно прорезанное отверстие. Поклонники Эдвина так отреагировали в социальных сетях на его новое изобретение.

Это выглядит, как будто мы бежим от практических традиций, — написал один пользователь. Думаю, что такие костюмы будут продаваться на ура. Может и мне купить такой?, — пошутил другой юзер всемирной паутины.

Впрочем, если вы считаете, что подшучивать над высокой модой – преимущественно удел молодых, то вы сильно заблуждаетесь. Креативный директор прославленного бренда Гуччи (Gucci) Алессандро Микеле устроил на подиуме форменную битву престолов, перенесясь на несколько веков назад. Модели выходили с дракончиками – детенышами молочного колора в руках. Периодически манекенщицы держали отрубленные головы, по всем характеристикам и параметрам напоминавшие их собственные. Ну и гвоздь программы – третье око на лбу, от взгляда которого не скроется ничего.

Мы докторы Франкештейны наших жизней, — сказал Микеле сразу после церемонии презентации коллекции. – Безусловно, здесь что-то есть от психической клиники. С другой стороны, я хотел показать процесс креативности.

Осталось только найти, куда применить такие бесчинства фантазии. Ведь большинство обывателей живут все-таки модой, а не разумом.