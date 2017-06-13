Обувь, покорившая мир

Мода

Например, профессор университета в Сент-Луисе Эрик Тринакус утверждает, что ботинки вошли в обиход наших предков примерно 25–30 тысяч лет назад. Такие выводы американец сделал, внимательно изучив трансформацию пальцев ног и стоп людей. Эту догадку нельзя ни принять, ни опровергнуть. Тем не менее самыми старыми на сегодняшний день считаются чарохи — мягкие туфли со слегка заостренными носами. Они были обнаружены в одной из пещер Армении в 2008 году. Возраст находки более 5500 лет. Безусловно, данная пара занимает одну из первых страниц обувной истории. Но есть не менее забавные и интересные башмаки, которые также заслуживают пристального внимания.

999 или 585 пробы?

Мы все давно привыкли, что сандалии — это легкая открытая обувь, которая изготавливается преимущественно из натуральной кожи. В Древнем Египте, однако, придерживались совсем других обычаев. Тамошние правители были непрочь пополнить свой гардероб сандалиями из чистейшего золота. Выполнялись они исключительно на заказ и полностью повторяли форму ноги своего хозяина. Так, во время археологических раскопок в гробнице Тутанхамона обнаружили 93 пары сандалий. Значительная часть этой коллекции была сделана из благородного металла. Модель каждой пары немного разнилась. Были как более открытые, так и более закрытые образцы. На верхней части многих башмаков часто вырезались заманчивые вензеля и кривые линии. На подошве обычно рисовали лица врагов. В те времена бытовало мнение, что, постоянно наступая на облик противника, в результате можно победить его. Остается загадкой, насколько часто носили владыки такие сандалии или же они были обыкновенной составляющей погребального обряда. Что до простых египтян, то те делали для себя обувь из тростника, а то и вовсе обходились без нее и ходили босиком.

Не то туфли, не то лотосы

Перенесемся теперь в Китай. На протяжении веков в Поднебесной существовала крайне странная традиция. Девочкам в возрасте четырех-пяти лет туго перебинтовывали ноги, сурово притягивая пальцы к пяткам. Для этой церемонии намеренно покупались туфли красного цвета, на несколько размеров меньше. Позже, когда ступня деформировалась, она приобретала выгнутую форму, похожую на лепесток лотоса. Считалось, что идеальная ножка должна быть величиной всего семь с половиной сантиметров. Откуда пошел данный обычай, доподлинно неизвестно. Есть, по крайней мере, две легенды. Согласно одной из них, наложница императора из династии Шан страдала косолапостью. Желая скрыть сей неприятный факт, она стала накладывать сильные повязки на ступни. А чтобы не выглядеть белой вороной среди остальных, добилась, что и другие девушки поступали аналогично. По другой, более прагматичной истории, правитель Ли Юй попросил свою танцовщицу Яо Нян перевязать полосками белого шелка ноги. Но сделать это таким образом, чтобы те напоминали полумесяц. Затем девушке было предложено сплясать танец лотоса на кончиках пальцев. Правда, это или нет — разбираться ученым. Отметим лишь тот факт, что юные леди со сломанными ступнями принадлежали в Китае к высшему сословию. Для них изготавливали специальную обувь — туфельки-лотосы. Они были так миниатюрны, что свободно умещались на одной руке. Их подметка была не привычная нам плоская, а выгнутая, клинообразная. Нередко такие ботиночки дополнял изящный небольшой каблучок. Шились они в большинстве случаев из хлопка или шелка. Почти всегда туфельки декорировались вышивкой — растительным и анималистическим орнаментом. Встречалось рукоделие и на подбойках. Дело в том, что обладательницы маленьких деформированных ножек были практически лишены возможности передвигаться. Они должны были сидеть дома. А если и выходили в свет, то под руку со своими слугами. Поэтому обувь не пачкалась и могла иметь красивый узор на всей поверхности.

Эти вездесущие востроносые пулены

В XIV веке в европейскую моду вошли пулены — обувь с неестественно длинными носами. Есть предположение, что первым, кто надел такие ботинки, был Готфрид Плантагенет, граф Анжуйский. Собственно, учинил он это с определенной целью. На большом пальце его ноги появился приличный нарост, и узкие башмаки носить стало неудобно. Вот и придумал Готфрид необычный дизайн. Как это обычно случается, идея оказалась заразительна, и через несколько лет в пуленах щеголял уже весь свет. Любопытно, что длина носов была строго регламентирована. Представителям аристократии разрешалось иметь пулены с носами в три фута, рыцарям — в два фута, а простому люду — в пол фута. Отсюда и пошла поговорка «Жить на широкую ногу». Чтобы носки не ломались, в них обязательно набивали паклю или клали китовый ус. А для упрощения ходьбы носки привязывали к кафтанам или брюкам. Церковь, кстати, такую обувь не одобряла, считая ее непристойной. А Ватикан официально назвал ее когтем дьявола. Поэтому, когда Европу поразила чума, служители божие тут же во всем обвинили узконосые ботинки.

Платформа — тоже неплохо

Пока мужчины выбирали, какие пулены лучше подойдут к их костюму, женщины гонялись за не менее экстравагантными чопинами или пьянелле — прародителями современной обуви на высокой платформе. Впервые такие туфли создали в Венеции. Основу для них производили из пробки или дерева. Затем ее обклеивали кожей, шелком или бархатом. Платформа, как правило, держала только переднюю часть стопы. Задник же как бы висел в воздухе. Высота ботинок была устрашающая. Ее средняя величина колебалась на отметке пятидесяти сантиметров. Но были и такие башмачки, чей «рост» достигал одного метра. Перемещаться в подобной обуви было чрезвычайно неудобно. Она задевала за длинные тяжелые платья, волочащиеся по полу. Кроме этого, походка женщин становилась неуклюжей и несуразной. Еще один минус — туфли периодически скользили. Поэтому у тогдашних модниц в головах свербила лишь одна мысль: как бы не упасть. Позже, когда юбки укоротились в размерах, чопины предстали во всей своей красе. Тогда же их стали инкрустировать бисером и полудрагоценными камнями. Об этом предмете гардероба даже упоминает Шекспир в «Гамлете»: «Клянусь владычицей небесной, ваша милость ближе к небу, чем когда я видел ее в последний раз, на целый каблук» (в оригинале — chopine).

Со сцены на подиум

Балетки… Сколько всего связано с этими изящными туфельками без каблуков. Есть мнение, что открыла их для широкой публики первая жена Наполеона Жозефина Богарне. Будучи намного выше своего супруга, она предпочитала ботинки без каблука. Вторую волну популярности балетки пережили в конце XIX века, когда американский обувщик итальянского происхождения Сальваторе Капецио создал в Нью-Йорке ателье по пошиву этих башмачков. От профессиональной балетной обуви мастер оставил лишь форму. Мысок больше не был таким жестким. Украшали ботинки шелковые ленты, которые также фиксировали ногу. Впрочем, выходить в свет в такого рода обуви считалось mauvais ton. А вот для пикника или прогулки в парке она вполне подходила. Настоящий бум ждал балетки в сороковых годах прошлого столетия. Туфли начинают появляться на обложках глянцевых журналов. В элегантные черевички влюбляются звезды киноэкрана. Например, легендарная Одри Хепберн носила балетки с укороченными брюками, юбками и даже строгими платьями для раута. Ей «вторила» француженка Брижит Бардо. В одном из эпизодов картины «И бог создал женщину» Роже Вадима она предстала в тельняшке, джинсах и красных балетках, которые позже стали символом эпохи.

Глашатаи народа

Это сейчас ботинки Dr.Martens — известный английский бренд, почитаемый во всем мире. А на самом деле идея их создания принадлежит немцу Клаусу Мертенсу (Dr. Märtens). Сразу после окончания Второй мировой войны он сконструировал первую модель этой обуви. По задумке Мертенса она должна была напоминать армейскую, однако отличаться легкостью и мягкостью. Вот как сам автор описывает свою идею:

Неделя как кончилась война. Многие начали грабить. Но в то время, когда все искали ценности, такие как ювелирные изделия и меха, я выбрал немного кожи, иглу и нитки и сшил пару ботинок с толстой воздушной подошвой, как я себе и представлял.

Наладить массовое производство помог друг Клауса — Герберт Функ (Herbert Funck). Он достал списанную резину, из которой начали строчить подошвы для будущих ботинок. Стельки делали из погон, а верх из кожаных штанов, некогда принадлежавших бывшим немецким офицерам. Из одной пары брюк получалось две пары башмаков. Обувь вскоре приобрела признание, а Мертенс и Функ организовали собственную большую фабрику в Мюнхене. Примечательно, что модные ботинки пользовались спросом не у мужчин, а сугубо у женщин старше сорока. Вскоре производством заинтересовался британец Билл Григгс (Bill Griggs). Он покупает у Мертенса лицензию и немного изменяет дизайн башмаков. Мыски получают более округлую форму, кант отныне прошит крепкой нитью, на подметке возникают протекторы. Предприимчивый Григгс сочинил для обуви и девиз: «With Bouncing Soles» (с пружинящей подошвой). Первой известной личностью, у кого на ногах оказались Dr.Martens, стал член британского парламента Тони Бен (Tony Benn). Таким необычным способом он пытался приблизиться к народу. Впрочем, сам народ к этому моменту давно распознал удобность и комфорт ботинок. Они превратились в полновесный символ субкультур. Скажем, участники движения Hard Mods помимо коротких стрижек, бакенбардов и кричащей одежды для завершения образов всегда покупали красные Dr.Martens.

В чем бы сходить в баню?

На Востоке, преимущественно в Ливане, в XIV–XVII веках были очень распространены кабкабы — деревянная обувь, по складу напоминающая ходули. В основном она предназначалась для бань и хаммамов. Ее танкетка почти не скользила, поэтому передвигаться по влажному мраморному полу не составляло особого труда. К тому же высокие башмаки не давали возможности сильно намокнуть полам одежды. Крепились они к ноге специальными ремешками. Для банных процедур в ход в основном шли обыкновенные кабкабы — без определенного дизайна. Также туфли можно было встретить на улицах городов. Их надевали для прогулок зажиточные женщины. Свои ботинки они обшивали бархатом, кожей, шелком, отделывали перламутром или оловом.

Символ джентльменства

Пожалуй, настоящий классический британский стиль ассоциируется с оксфордами — мужскими ботинками с закрытой шнуровкой. Говорят, что их прототип придумали еще в восемнадцатом веке. Это были кожаные полусапоги с разрезами по бокам. Обувь быстро приметили студенты Оксфорда, и скоро она превратилась в неотъемлемую часть их туалета. Сначала боты называли «Белморалами» — в честь королевского замка Белморал в Шотландии. Со временем полусапоги укоротились и перевоплотились в туфли. Да и имя стало более предметным. Сегодня оксфорды — это обувь для официальных деловых встреч. Она хорошо дополняет протокольный костюм или смокинг. Делают ботинки по большей части из гладкой кожи. Однако встречаются варианты и с лакированной, а также с замшей. Традиционными цветами на протяжении нескольких столетий остаются черный и коричневый.

Пора в космос!

Иногда бывает так, что дизайнерами обуви выступают не только модельеры, но и люди далекие от этой профессии. Нечто похожее произошло с прославленным британским архитектором Захой Хадид (Zaha Mohammad Hadid). Немного устав от нескончаемых проектов офисных зданий, жилых домов, парков и скверов, она решила посвятить себя чему-то более прекрасному. Этим «прекрасным» оказалась обувная индустрия. Два года назад Хадид выпустила лимитированную коллекцию туфель под названием United Nude. По сути, это стопроцентные неземные ботинки, доставленные нам космической почтой с какой-то неведомой галактики. Крупные детали, расположенные на разных уровнях, придают обуви воздушность и ощущение полета. Материал, который Заха взяла за основу своей работы — синтез кожи, винила и стекловолокна. Фурнитура позволяет держать нужную конституцию и к тому же делает ботинки фактически невесомыми. Интересно, что изготовлена обувь по бесшовной технологии. Иными словами, ногу натереть в ней практически невозможно. United Nude поступили в продажу в четырех цветовых вариантах: черном, серебряном, бронзовом и золотом. Стоила одна пара весьма недешево — порядка двух тысяч долларов. Но что не сделаешь, чтобы угнаться за последними тенденциями. В этом смысле со времен палеолита почти ничего не изменилось.