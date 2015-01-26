Мода

Слово концепция переводится с латинского как понимание. Сама же концептуальная или, как её еще называют, интеллектуальная мода и возникает из понимания нашего времени, то есть современности. Она возникает как новая модель мировоззрения, диктующая нежелание быть простым потребителем, то есть пассивным, не особо внимательным наблюдателем реальности.

Современная эпоха — это особый код, и эмблемой его служит мода.

Жан Бодрийяр

Такая мода имеет дело не с вещами, а с идеями, из которых они состоят, стимулируя своих сторонников познавать. Она делает трендом сознательность, заставляет мыслить. Чтобы быть модным, недостаточно просто надеть дизайнерскую одежду, до такой одежды нужно дорасти. Её нужно суметь понять. Конечно же, такая мода противостоит мейнстриму, она недоступна для большинства.

Она ему просто не нужна. Она требует усилий над мозгом и умения критически анализировать, принимать наше время со всеми его изъянами, а не делать вид будто все и так хорошо. Это мода храбрых, верующих в возможность повлиять на ход событий. Или же тонко чувствующих, пропускающих мир сквозь себя, как никто иной способных ощутить вкус времени. Поэтому это не очередной коммерческий проект. Современность достаточно противоречивое понятие. В ней всегда ведется игра перемен ради самих перемен. Интеллектуальная мода дарит возможность взглянуть в зеркала современности, и увидеть там себя — современное общество. Общество неимоверного прогресса и самоуничтожения одновременно.

Интеллектуальная мода не продукт масс. Большинство воспринимает её как очередной сумасшедший проект, никому не нужный, неприменимый на практике опыт. Но это не товар, который работает во имя спроса. Это всегда посыл для узкого круга людей. И этот посыл тем ценнее, чем более исключительно, неординарно и критично воспринимается обществом.

А первооткрывателями мышления в моде по праву можно считать японцев. Наверное, более всего идей накопилось именно у них, или же жизнь начала казаться слишком монотонной и предсказуемой. Эдакая история, ведущая только в одном направлении, в направлении смерти. То же самое и с вещами. Они рождаются, живут для человека, умирают. Часто они возвращаются в виде призраков, прибавляя себе шарма времен. А смертей и их призраков времена, подарившие миру это новое направление, видели немало.

И Йоджи Ямамото, например, тоже знал о разрушающей силе человеческого бытия и его приносящей разрушения натуре много и не понаслышке. Первый дизайнер, заглянувший новой эпохе в глаза, эпохе послевоенной, доносящейся гулом взрывов Хиросими и Нагасаки и руинами прошлых жизней, канувших в вечность благодаря человеческой жестокости. Дизайнер из Токио, покоривший не одну душу архитектора и художника, людей творческих, тонко и критически чувствующих тот хаос, который сумел проявить себя через асимметричность форм и тяжелый крой.

Хаос этот служит символом ответственности и сознательности. Это первое приятие себя человеком, стоящим на пороге ХХI века. Грубые мешковатые ткани, непонятный замысловатый крой, трансгендерность образов, эксцентричность форм — все это он, человек эры информации. Одежда, в которой вы будете похожи на странника между мирами, лучше всех понимающего быстротечность и тонкость эпохи.

Это воскрешение черного цвета, который демонстрирует саму жизненность, какая она есть. Фатальная. Не её декорацию, как это всегда делали дизайнеры, украшавшие своих моделей, а сам процесс, какую-то постоянно ускользающую реальность, шарм заброшенности во времени. А может, и самой судьбы. Новый смысл сексуальности в том, чтобы ее скрывать, недоговаривать, разгадывать. Эту новую эстетику, эстетику ума — не понимали, критиковали, осуждали. Творчество Ямамото сравнивали с началом конца моды.

Ещё одна японка, Рей Кавакубо, вошла в мир моды, перевернув все его основания вверх дном. Антимода, «пост-ядерная мода», как нарекли ее журналисты. Игнор и забвение всего того, что было «до», до теперь, до осознаваемого сейчас момента.

Новый мир не терпит остановок, это информация, постоянно меняющая и трансформирующая. Это новая эстетика, где одежда проявляет себя как скульптура, материал для которой — драпировка. В отличие от Ямамото, который принимает новую реальность, Кавакубо дает посыл, диктует человеку необходимость перемен. Чтобы уловить суть этого дизайнера достаточно вспомнить аромат унисекс парфюма «Odeur 53», пахнущего металлом, озоном, целлюлозой, песком пустыни, глиной, горелой резиной и лаком для ногтей.

Человек взял и надел на себя идею. Само собой разумеется, что не так уж легко было этим идеям взять и перейти из мира идей в мир вещей, а тем более модных вещей. Так вот поэтому эти идеи в большинстве своих случаев сложно уживаются с жизненной практичностью. Проще говоря, их или совсем невозможно одеть, либо, мягко говоря, не на каждый день.

Мода перестала украшать. Её эстетическая функция преобразовалась уже после снятия тугих корсетов с женских тел. Сегодня уже само тело как таковое превратилось в материал для моды.

Мода — своего рода куратор современной культуры, координирующий и даже создающий внутри нее свой продукт — современного человека. Она самый изящный и тонкий манипулятор, покоривший все информационное поле. Концептуальная мода этот продукт не создает, она за ним наблюдает. Её логикой насквозь пронизан весь порядок современности, от секса до масс-медиа, от искусства до политики. Она врожденный самоубийца, познающий себя благодаря восприятию своих суицидальных импульсов. Мода — это всегда несвоевременное. Она забегает наперед, чтобы увидеть современность со стороны.