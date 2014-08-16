Deep web – дно интернета

ExtraКреатив

Глобальная сеть похожа на айсберг. То, что человек видит в интернете каждый день лежит на поверхности и составляет всего 4 % контента. Остальные 96 % занимает deep web – глубинная сеть c аморальным или запрещенным содержимым.

Из-за бесконечности информационных лент социальных сетей не все задумываются о том, что «плавают» на поверхности. «Плавают» в СМИ, блогах и общедоступных сайтах, к которым можно отнести чаты, форумы и жесткое порно. Но иногда наружу вырываются странные фотографии и видео из глубин невидимого веба. Deep web (англ. – глубокая сеть) – часть интернета, не индексируемая обычными поисковиками, поэтому ее пользователи не идентифицируются в системах. Считается, что она в 5 тысяч раз больше верхушки айсберга.

Стать «безликим» и погрузиться в глубины можно несколькими способами. Самый простой – с помощью браузера Tor, который устанавливает анонимное сетевое соединение, обходя провайдерские серверы. Данные передаются в зашифрованном виде через таких же участников сети — отсюда медленная передача данных. Также многие сайты в невидимом вебе требуют регистрации или платы, что делает их использование еще затруднительнее. Зато здесь практически невозможно определить кто, куда и что отправляет.

Скачать Tor в обычном интернете не составляет проблем. Внешне он напоминает браузер Mozilla Firefox. Он был разработан ВМС США, и пользуются им, чтобы не стать лишним объектом слежки спецслужб. Те, кто ее (слежки) небеспричинно избегают «делают» deep web — из-за анонимности он становится тихим уголком, где находится огромное количество запрещенного контента, превращаясь в своеобразное дно интернета.

Невидимая Википедия

Веб-серфингом на нижних пластах интернета занимаются люди, называющие себя нетсталкерами. Условно они делят интернет на несколько уровней. Для того, чтобы пробираться вглубь сети нужно иметь не только технические знания, но и умение находить коды, зашифрованные в картинках, аудиофайлах и даже в снах, и использовать их как ключ для постепенного погружения.

Видимую сеть нетсталкеры называют уровнем D. Уровень С открывает deep web. Своебразным путеводителем по этому слою является Hidden Wiki (англ. — скрытая википедия). Она представляет собой каталог ссылок на ресурсы, не открываемых на уровне D. Все они находятся не на привычных нам доменах .com или .ru, а на псевдо-домене .onion. Ссылки также не укладываются в привычные рамки. Здесь нет красивых названий, адрес зачастую состоит из хаотичного набора цифр и букв, а вход на сайт осуществляется либо после регистрации, либо после ввода пароля, найденного на специальных форумах.

В этом варианте википедии подскажут, где продают наркотики, оружие, краденую электронику, детскую и взрослую порнографию. Из-за того, что за владельцами и клиентами таких ресурсов постоянно охотятся киберполиции всех стран, у сайтов часто меняются адреса. Пройти по той же ссылке через год точно не получится. Также они периодически «лежат» — в интернете есть множество людей, не желающих мириться с соседством аморального контента. Сайты с детской порнографией наиболее устойчивы к таким атакам – слишком большие деньги поставлены на этот бизнес, чтобы позволять «морализаторам» ставить свои условия игры.

Наркотики – наиболее ходовой товар в «легком» deep web. Наиболее известной площадкой по продаже наркотиков является магазин Silk Road. После того как в 2013 году арестовали предполагаемого основателя этого сайта Росса Уильяма Ульбтрихта, был открыт Silk Road 2.0, предположительно не имеющий отношения к оригиналу. Магазин стал рекордсменом по обороту денег и вызвал зависть своих конкурентов, которые периодически «рушили» его DDos-атаками. Также он внес свою лепту в рост привлекательности электронной валюты Bitkoin. Биткоин, ставший популярной и модной электронной валютой, вышел наружу именно из deep web. Ими расплачиваются и сейчас — только они гарантируют анонимность покупателю.

Deep web по большей части англоязычен, но в нем есть и локальные сайты. В русском вебе обитает много маркетов, продающих краденую электронику, контрабандную черную икру, поддельные доллары, паспорта и госномера. Одна из таких площадок созвучна популярной площадке Silk Road и носит название Russian Road. Еще одно сходство — здесь запрещена продажа детской порнографии и услуги киллеров. Многие сайты, продающие нелегальный товар, не размещают на своей площадке аморальный контент по этическим сображениям.

Они говорят, что можно продавать наркотики или оружие, потому что их продажа запрещена не во всех странах, следовательно, их опасность условна. Опасность же аморального контента очевидна.

У большинства на «глубине» более легкое отношение к жизни. Основатели Hitman Network – три наемных убийцы, примерно за 10 тысяч долларов сделают свою работу на территории США и Канады. Чуть дороже, в 12 тысяч долларов они оценивают свой труд в Европе. Все происходит как в обычном интернет-магазине. Вы выбираете количество «товара» и жмете «купить сейчас». Киллеры обещают связаться с заказчиком в течение двух дней, а выполнить дело в течение трех. Хотя и у этих парней есть свои ограничения – они предупреждают, что не убивают детей до шестнадцати и топ-10 политиков. Чтобы заказать убийство, нужно иметь на своем счете достаточное количество биткоинов, поэтому пошутить не получится. Здесь все серьезно, даже работают скидки — 1 % от заказов привлеченных клиентов.

Еще одним популярным товаром является оружие. На сайте Black Market можно заказать оружие в любую точку планеты. Сегодня курс биткоина настолько высок, что за два-три биткоина можно приобрести пистолет Desert Eagle (один биткоин равен примерно 592 долларам США), что на 300 долларов дешевле, чем в магазинах. Владельцы говорят, что у них есть несколько складов с наркотиками и оружием. «Мы знаем много способов скрыть их в посылках», — уверяют они.

В каталоге скрытой вики можно найти множество сайтов, предлагающих поддельные документы. В подобных магазинах обратная связь возможна только по электронной почте, при этом е-мэйлы не принадлежат реальным владельцам площадок. Обычно это взломанные ящики людей, не имеющих к темным делам никакого отношения.

Помочь пробраться в чужую почту могут хакеры. В deep web находится огромное количество их форумов и сайтов с услугами взлома и шпионажа. В мире информационных технологий они могут почти все, даже уничтожить репутацию человека, обвинив в педофилии. При этом цены на услуги хакеров относительно низки — варьируется от 200 до 500 долларов.

Огромный простор deep web дает финансовым сервисам, с помощью которых можно быстро обогатиться. Здесь можно купить аппараты для копирования пластиковых карточек, краденые аккаунты PayPal, «отмыть» биткоины. Отдельную графу занимают коммерческие сервисы, предлагающие приобрести краденую технику, например, разлоченные айфоны за треть реальной цены. Много сайтов пытаются заработать на всем понемногу. Такие маркеты-солянки предлагают оборудование для создания наркотиков, поддельные докторские степени, оформление эмиграции.

Скрытый интернет является комфортной площадкой для запрещенных «наверху» политических и террористических сайтов. Например, именно здесь работает блог чеченских сепаратистов «Кавказ-Центр», признанный в России экстремистским. В deep web появился и WikiLeaks.

На грани

Помимо запрещенного контента верхний слой deep web содержит сайты не только нелегальные, но и аморальные. По жестокости они находятся на грани с более глубинным ужасающим уровнем. Владельцы таких сайтов занимаются поставкой рабов, снимают снафф-видео – короткометражное видео убийства людей, с предварительными пытками или извращениями. Чаще всего это сексуальное насилие над женщинами и детьми. Здесь же можно найти сайты для любителей секса с мертвыми, сообщества зоофилов, самоубийц и людоедов. Из всего этого сделан огромный бизнес. Конечно, за хранение подобного контента на дисках вас могут арестовать.

Низшие слои не столь аморальны, сколько странны и паранормальны. Нетсталкеры, люди, ищущие в интернете то, что не отражается в поисковиках, говорят, что здесь нет никакой мистики. Только воздействие на психику. Периодически на поверхность выходят странные фотографии и видео. Чаще всего это сюрреалистические, на первый взгляд, хаотичные и бессмысленные кадры, выполненные в лучших традициях японских ужасов. Считается, что низшие слои – пристанище как сумасшедших, так и ученых.

Нетсталкеры говорят, что на уровне В находятся секретные правительственные сайты, номерные радиостанции, свой YouTube без цензуры. Согласно их версии, с этой глубины управляют верхним, общедоступным уровнем D.

Вот примеры того, что находят нетсталкеры:

Была обнаружена трансляция из клеток, в которых сидели дети. Видимо, их продавали. Еще был найден некий клоун, уже в другой трансляции. Это была запись, так как было заметно внешнее движение, сам же клоун не двигался в течение недели, хотя видно было что это живой человек. Потом камера отключилась. Так же было найдено помещение, в котором все время был дневной свет, круглые сутки, семь дней в неделю. Трансляция не прерывалась. Скриншотов нет, так как в те моменты было не до них.

Считается, что попасть на нижние уровни сложно не технически, а психологически. Если вы выдерживаете контент – вы идете дальше. Если нет – так и остаетесь на середине, и преграда только в голове. Природа контента способна воздействовать на психику. Согласно легенде, это происходит потому, что на нижних уровнях находятся секретные правительственные разработки в области психотронного и кибернетического оружия. Либо их «делают» гениальные и безумные одиночки.

Мы подозреваем, что некоторые из этих феноменов обрели самостоятельную жизнь, почти разум, и каким-то образом им удалось словно бы пробить дыру в информационной реальности, — считают нетсталкеры.

На уровне A идет управление верхним слоем deep web, а самый загадочный уровень называют Тихим Домом. Считается, что попав сюда, в реальный мир уже не возвращаются. Говорят, что здесь можно найти ответы на все вопросы и сойти с ума. Здесь как в форуме нет ничего, кроме белого фона и ответов, где объясняется все, что происходит с миром.

То, что происходит на дне на самом деле неизвестно. Есть много скепсиса по поводу подобных легенд. Но опасность deep web не в его структуре, а в том, что когда к нему открыт доступ и все ограничения общества сняты, мы остаемся наедине со своей совестью. В этот момент мы должны решить, что мы позволяем себе увидеть и что не навредит нашей психике. Как сможем мы распорядиться полученными знаниями. Между тем, несмотря на то, что создатели сайтов в deep web делают все, чтобы к ним не попал случайный пользователь, его контент просачивается наружу и влияет на поверхность. И это не только популяризация криптовалюты Bitkoin и браузера Tor.